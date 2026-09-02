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Valencia CF - FC Barcelona: horario y dónde ver por televisión y online el partido de LaLiga EA Sports

Valencia y Barça se enfrentarán en la jornada 4 de La Liga en el partido que se disputará en Mestalla

Guido Rodríguez celebrando su gol frente al FC Barcelona en el último partido en Mestalla

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Carlos Jover

El Valencia CF y el FC Barcelona se enfrentarán este domingo, 6 de septiembre, en la cuarta jornada de LaLiga EA Sports 2026-27, en un duelo al que ambos equipos llegan con sensaciones completamente opuestas. El conjunto dirigido por Corberán, instalado en una crisis de resultados y juego, buscará los tres puntos en Mestalla ante el vigente campeón de Liga.

El conjunto ché, que todavía no ha estrenado su casillero de victorias, buscará redimirse de la mala imagen ofrecida en Riazor ante un recién ascendido Deportivo de La Coruña. El Valencia apenas suma un punto en las tres primeras jornadas, logrado en Mestalla frente al Celta de Vigo, y afronta ahora uno de los grandes retos de este inicio de temporada.

Los de Corberán intentará repetir el triunfo conseguido la pasada campaña ante el FC Barcelona en Mestalla, donde se impuso por 3-1 gracias a los goles de Javi Guerra, Rioja y Guido Rodríguez.

Por su parte, el equipo dirigido por Hansi Flick llega al encuentro con muy buenas sensaciones después de haber firmado un pleno de triunfos en las tres primeras jornadas de Liga. Con Raphinha como máximo goleador del campeonato y un equipo especialmente inspirado en ataque, el FC Barcelona buscará prolongar su racha en su última visita a este Mestalla.

¿Cuándo juega el Valencia contra el Barça en la jornada 4 de LaLiga EA Sports?

El partido entre el Valencia CF y el FC Barcelona, correspondiente a la jornada 4 de LaLiga EA Sports, se disputará el próximo domingo 6 de septiembre a las 16:15 horas (CEST). El encuentro se celebrará en el campo de Mestalla. Será la última visita del conjunto culé al campo che antes de su traslado al nuevo campo que se estrenará el año que viene.

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¿Dónde ver el Valencia - FC Barcelona de LaLiga por Televisión y en directo?

En España, el partido de LaLiga EA Sports entre el Valencia CF y el FC Barcelona correspondiente a la jornada 4 de LaLiga EA Sports, se podrá ver por TV a través de Movistar+, concretamente en el canal M+ LaLiga. Podrás seguir el partido en directo también en la web de Levante-EMV.

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