Dos bajas en el entrenamiento del Valencia CF antes de la visita del FC Barcelona

El Valencia CF continúa preparando la visita del FC Barcelona con dos ausencias en el entrenamiento de este jueves en la ciudad deportiva de Paterna. Luis Rioja no ha trabajado con el grupo por segundo día consecutivo y se perfila como una duda de cara al encuentro, mientras que el guardameta Kayne Van Oevelen tampoco ha participado en la sesión.

Apenas quedan dos entrenamientos antes de la cita ante el conjunto azulgrana, por lo que la situación de Rioja cobra especial relevancia. El extremo fue titular en el último partido del Valencia, en el que actuó como carrilero derecho y su posible ausencia supondría un contratiempo para el cuerpo técnico.

Por su parte, Foulquier continúa avanzando en la última fase de su proceso de recuperación. El defensor sigue trabajando con el objetivo de estar disponible lo antes posible, aunque todavía permanece al margen de la dinámica competitiva del equipo.

Maffeo, OK

La nota positiva de la sesión la protagonizó Pablo Maffeo. El lateral ha entrenado con normalidad y continúa con su puesta a punto para el importante compromiso frente al Barcelona.

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Deportivo - Valencia. / MONCHO FUENTES / EFE

Con solo dos sesiones por delante, el Valencia apurará los plazos para conocer la evolución de Rioja y determinar si podrá llegar a tiempo para uno de los partidos más exigentes de la temporada.