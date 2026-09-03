Ron Gourlay, en directo: Sigue la rueda de prensa del CEO de fútbol del Valencia CF y su valoración del mercado de fichajes

Un mercado deficiente pese a vivir en una situación límite

Decepción. Suspenso. Insuficiente. Cualquiera de esas palabras podrían describir el mercado de fichajes que en la noche de este pasado martes culminó el Valencia CF de Peter Lim como dueño y Ron Gourlay como máximo ejecutor desde el Cap i Casal. Ni las urgencias deportivas -tras no sumar entre las tres primeras jornadas ni un solo punto, solo anotar un gol y tener por delante un calendario más que complicado-; ni las médicas -con bajas como la de Umar Sadiq para al menos dos meses-; ni tampoco las evidentes tensiones con una afición cansada y que sigue sin comprender por qué se renovó a Carlos Corberán este pasado verano pese a haber estado en la rampa de salida, han servido de aliciente para que la entidad dejara atrás la nula ambición mostrada en las últimas temporadas y se lanzara por fin a confeccionar una plantilla a la altura de lo que la historia del club merece. La promesa, una vez más, estaba ahí. La realidad, sin embargo, la ha vuelto a romper en mil pedazos.

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