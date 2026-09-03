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Ron Gourlay, en directo: Sigue la rueda de prensa del CEO de fútbol del Valencia CF y su valoración del mercado de fichajes

El CEO de fútbol del Valencia CF comparece para explicar la planificación del equipo tras el cierre del mercado de fichajes

Rueda de Prensa de Ron Gourlay en directo / SD

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Carlos Jover

El CEO de fútbol del Valencia CF, Ron Gourlay, comparece este jueves, 3 de septiembre, para analizar el mercado de fichajes y la plantilla que queda a las órdenes de Carlos Corberán para esta temporada 2026-27. El ejecutivo escocés se encuentra en el punto de mira por su gestión en la que tan solo se han invertido 9 millones, muy por debajo de la media de LaLiga. Sigue en directo la rueda de prensa con Levante-EMV.

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