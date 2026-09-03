En Directo
Ron Gourlay, en directo: Sigue la rueda de prensa del CEO de fútbol del Valencia CF y su valoración del mercado de fichajes
El CEO de fútbol del Valencia CF comparece para explicar la planificación del equipo tras el cierre del mercado de fichajes
El CEO de fútbol del Valencia CF, Ron Gourlay, comparece este jueves, 3 de septiembre, para analizar el mercado de fichajes y la plantilla que queda a las órdenes de Carlos Corberán para esta temporada 2026-27. El ejecutivo escocés se encuentra en el punto de mira por su gestión en la que tan solo se han invertido 9 millones, muy por debajo de la media de LaLiga. Sigue en directo la rueda de prensa con Levante-EMV.
Gourlay defiende la política de fichajes seguida por el Valencia CF durante el mercado. "Más allá de las incorporaciones que hicimos al principio, hemos trabajado mucho durante la parte intermedia de la ventana, analizando perfiles y buscando jugadores que encajaran a la perfección con el proyecto. No iba a entrar nadie que no tuviera sentido a largo plazo, salvo en el caso de los cedidos", explica
Valoración de Harvy Elliot
"Harvey Elliott es una incorporación que nos va a ayudar mucho. Tiene experiencia y puede aportarnos ese último pase. Llega a un gran club y aportará experiencia a la plantilla", ha señalado Ron Gourlay.
"En este mercado tuvimos que hacer frente a muchas bajas que han tenido un impacto directo en la plantilla". Son 4 jugadores afectados con un impacto en la planificación deportiva. Ron Gourlay asegura que el límite del fair play financiero ha condicionado notablemente las posibilidades del Valencia CF durante esta ventana de fichajes.
Ron Gourlay valora el mercado de fichajes
Ron Gourlay afirma que el mercado de fichajes es uno de los momentos más complicados: "Hicimos valoración de la plantilla para ver nuestras fortalezas y debilidades y por eso decidimos incorporar a estos tres fichajes"
Cabreo entre la afición ante la gestión deportiva
La afición del Valencia CF vive un evidente malestar por la gestión deportiva del club. Gourlay deberá dar explicaciones sobre una planificación que ha dejado importantes carencias en la plantilla y una inversión en fichajes muy inferior a las expectativas generadas por el propio Valencia
Entra Ron Gourlay en rueda de prensa
El CEO de fútbol del Valencia CF entra en la sala de prensa para valorar el mercado de fichajes del Valencia CF y los refuerzos de este verano
Pascu Calabuig
Los 'planes' de Ron Gourlay para el Valencia CF saltan por los aires
El 6 de octubre de 2025, Ron Gourlay (64 años) estaba a punto de cumplir sus primeros tres meses como CEO de Fútbol del Valencia CF y, cuestionado por SUPER sobre la existencia de alguna hoja de ruta para devolver al club a las competiciones UEFA, aplazó el objetivo al verano de 2027 dividiendo el tiempo en "cuatro ventanas" de fichajes.
El último día del mercado de fichajes del Valencia CF estuvo marcado por el surrealismo, con los movimientos a la desesperada para tratar de incorporar a Giménez y Etta Eyong y el fallido intento de cerrar la cesión del delantero Marvin Ducksch, operación que finalmente fue anulada por el Birmingham City.
Juanma Vázquez
Un mercado deficiente pese a vivir en una situación límite
Decepción. Suspenso. Insuficiente. Cualquiera de esas palabras podrían describir el mercado de fichajes que en la noche de este pasado martes culminó el Valencia CF de Peter Lim como dueño y Ron Gourlay como máximo ejecutor desde el Cap i Casal. Ni las urgencias deportivas -tras no sumar entre las tres primeras jornadas ni un solo punto, solo anotar un gol y tener por delante un calendario más que complicado-; ni las médicas -con bajas como la de Umar Sadiq para al menos dos meses-; ni tampoco las evidentes tensiones con una afición cansada y que sigue sin comprender por qué se renovó a Carlos Corberán este pasado verano pese a haber estado en la rampa de salida, han servido de aliciente para que la entidad dejara atrás la nula ambición mostrada en las últimas temporadas y se lanzara por fin a confeccionar una plantilla a la altura de lo que la historia del club merece. La promesa, una vez más, estaba ahí. La realidad, sin embargo, la ha vuelto a romper en mil pedazos.
La comparecencia de Ron Gourlay está prevista para las 13:30 horas de este jueves.
- Última hora de las manifestaciones y concentraciones en apoyo a Ceuta en la Comunitat Valenciana hoy: municipios, ubicación y horarios
- Detienen a una pareja en València por el homicidio de su hijo de 18 meses
- La Guardia Civil localiza a una de las dos menores desaparecidas en Carcaixent
- Cortes de tráfico hoy en València por la manifestación en apoyo a Ceuta
- Usuarios de Metrovalencia critican el estado de la estación de Marítim tras dos meses de obra: 'Que no esté lista es sorprendente
- Aemet activa el aviso amarillo por tormentas y granizo este miércoles en la Comunitat Valenciana: estas son las zonas dónde va a llover
- Un día pasará algo muy gordo': Sigue la presión policial en el barrio de Velluters ante una situación 'insoportable' entre el vecindario
- La imagen oficial de las 73 candidatas a Fallera Mayor de València 2027