Flick suma a Gabriel Jesús y Gavi para el duelo en Mestalla

El FC Barcelona ya ha puesto la mirada en el próximo compromiso liguero el domingo contra el Valencia CF en Mestalla. Después de disfrutar de dos jornadas de descanso, la plantilla azulgrana regresó este jueves al trabajo para comenzar a preparar el duelo del domingo ante el conjunto blanquinegro, que se disputará a las 16.15 horas en Mestalla.

La sesión de este jueves dejó dos noticias especialmente positivas para Flick. La principal fue la vuelta de Gavi al trabajo, una presencia que permite al centrocampista seguir avanzando tras el contratiempo sufrido en el estreno liguero frente al Elche. El canterano recibió un fuerte golpe en la pierna derecha durante aquel encuentro, precisamente la misma extremidad en la que sufrió una grave lesión en 2023. Por este motivo, el club ha extremado las precauciones y ha optado por una recuperación sin asumir riesgos innecesarios.

Lamine Yamal celebra con rabia el gol que significó el 2 1. / Jordi Cotrina

La otra novedad como apuntaba Sport fue Gabriel Jesus. El delantero brasileño, que aterrizó en Barcelona el lunes, fue presentado oficialmente el martes después de cerrar su vínculo con el club por las próximas tres temporadas. Este jueves pudo, por fin, compartir entrenamiento con sus nuevos compañeros y empezar a familiarizarse con la dinámica del vestuario.

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Más alternativas

Su adaptación está llamada a ser rápida y Flick espera poder contar con él cuanto antes. La incorporación del brasileño y la progresiva recuperación de Gavi amplían las alternativas del técnico azulgrana justo antes de una cita exigente como la visita al Valencia.