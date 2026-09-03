Gourlay rechaza dimitir y ve al Valencia CF "en la buena dirección"

El Valencia CF va directo hacia una nueva crisis. A un inicio pésimo de LaLiga con un empate y dos derrotas, hay que sumar el deficitario trabajo de Ron Gourlay, CEO del Valencia CF, y la dirección deportiva en un mercado de fichajes que ha dejado muchas tareas pendientes sin cubrir. Para dar explicaciones sobre ello, el escocés se sentó ante la prensa en una cita en la que respondió lo que consideró y como consideró. Fueron casi dos horas de encuentro público. Público, porque hace un tiempo que se reunió con algunos periodistas para tomar un café y comentar algunas cuestiones de actualidad. El tono de las preguntas, como el de las respuestas, fue subiendo conforme se le cuestionaba ciertas decisiones o puestas en escena.

Preguntado directamente por si había contemplado la posibilidad de dimitir antes del próximo verano, Gourlay lo rechazó de forma tajante. "En cuanto a la jubilación o dimisión, no. Veo lo que pasa en este club y usted no puede saberlo. Trabajo en el día a día y mi experiencia me dice que avanzamos en la buena dirección. Quiero acabar lo que he empezado y espero cumplir los tres años de proyecto. La nota le corresponde ponérmela a otros. Todo debe hacerse con conocimiento de causa y planificando el futuro, con la base puesta para los próximos diez años. No dimito, que sería una larga espera y el café se enfriaría", explicó el CEO antes de añadir que "lo que no ayudaría para nada a este proyecto es cambiar el proyecto cada año. Ni el entrenador". En su opinión, la estabilidad es imprescindible para que el Valencia pueda cumplir con sus objetivos deportivos y, al mismo tiempo, respetar las restricciones del Fair Play Financiero.

Gourlay no escondió, eso sí, su decepción por el comienzo de la temporada. Reconoció que el rendimiento del equipo en estas primeras jornadas "no ha sido aceptable" y aseguró que comparte el malestar de los jugadores, del entrenador y de los aficionados. Sin embargo, pidió perspectiva y recordó que el tramo final de la pasada campaña había mostrado otra imagen del equipo.

Apoyo a Corberán

Sobre la renovación de Carlos Corberán y su futuro, Gourlay aseguró que cuenta con "apoyo total". El escocés recordó las dificultades afrontadas durante la pasada temporada, con las salidas de jugadores importantes como Mamardashvili, Mosquera o Barrenechea; defendió la decisión de confiar en el entrenador de Cheste cuando existía presión para realizar un cambio y explicó que el técnico ha atravesado diferentes fases desde su llegada.

"La primera fase fueron los primeros 6 meses y ayudó al club a salir de esa complicación en la que se encontraba. La segunda fase fue la primera parte de la temporada pasada, era momento de grandes desafíos, perdimos jugadores y eso nos lleva a la tercera fase en la segunda mitad de la temporada pasada donde el desempeño del equipo fue muy bueno. El rendimiento del equipo en los últimos 7 partidos del curso pasado fue muy bueno. El equipo tiene calidad y lo que necesitamos es competitividad", señaló "Sigo diciendo que estamos en un gran club y aquí hay muchísima presión. En estos momentos lo que necesitamos es mucha estabilidad, sobre todo tras 6-7-8 temporadas con problemas. La temporada pasada nos quedamos a un punto de competiciones europeas. Fue una temporada compleja", añadió.

La planificación deportiva

La planificación deportiva fue, sin embargo, uno de los asuntos que más tuvo que justificar. Gourlay afirmó estar satisfecho con parte del trabajo realizado y recordó que el Valencia incorporó a Dieng, De Haas y Sato con una planificación que comenzó meses antes. También destacó la llegada de Guido y la renovación de Stole Dimitrievski y admitió que el final del mercado resultó especialmente complicado. "Tuvimos 40-50 conversaciones en las últimas horas con jugadores, pero no con estos en forma de interés [en referencia a Marvin Ducksch y Etta Eyong] nunca se contemplaron. El plan para el último día de mercado es estar pendientes. Con Elliott estábamos al límite del FPF. Estuvimos pendientes de que algún jugador abandonara el equipo. Si hablamos con gente es porque hablamos, si no hablamos es que no"

Sobre si le averguenza el mercado de fichajes realizado, destacó que "hasta que se lesionó Sadiq no necesitábamos un delantero y eso ocurrió en el último día del mercado de fichajes. Y por centrales, tenermos tres". "¿Si me avergüenza? No. No veo el motivo. He traído 9 jugadores y alguno ha salido para poder traer a un jugador de talento del Liverpool. Un mensaje, los fans pueden estar en desacuerdo, pero vamos a corregir la situación. Es necesario tener una persona fuerte en este rol y esta persona lo tiene. Juzgarme al final. Mirad mi CV si hace falta", afirmó.

"Mejorar y avanzar"

Preguntado sobre cuál es la meta del Valencia CF esta temporada, resaltó que "el objetivo de todos, entrenador y los jugadores es muy claro. Es transmitido por el presidente: mejorar, avanzar y seguir. El año pasado fuimos novenos a las puertas de Europa y el objetivo es el mismo: avanzar". Sobre si Peter Lim ha abandonado al Valencia CF, señaló que no cree que "el propietario vaya a abandonar el club. El club avanza con el Nou Mestalla y está casi acabado y entonces vendrá la prueba. Entonces no valdrán las excusas. Tenemos un buen plan y lo defiendo. Al final se trata de ganar partidos. Hay que ganarlos y no sobrecomplicar la situación. Si ganamos, alcanzaremos los objetivos. Hay que corregir el bajo desempeño de hasta ahora y saldremos adelante", insistió.

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Sobre el Nou Mestalla, por último, destacó la importancia económica que tendrá. "Hay que ganar para competir en Europa y los grandes equipos tienen grandes estadios con grandes ingresos. No es mi papel detallarlo, pero Nou Mestalla nos ayudará a recaudar más y se traducirá en éxitos. También nos ayudará a poder firmar contratos de patrocinio en mercados clave. Hace 12 años que no está en Europa desde que vine con el Chelsea", concluyó.