Ricardo Ten lidera la selección de 17 ciclistas españoles en el Mundial Paralímpico de Carretera de Alabama

Un total de 17 corredores españoles afronta desde este viernes y hasta el próximo lunes día 7 el Campeonato del Mundo de Ciclismo Paralímpico en Carretera de Huntsville (Alabama, Estados Unidos), que congregará a 341 hombres y mujeres procedentes de 48 países en 53 pruebas con medalla de las distintas categorías: bicicletas convencionales, de mano, triciclos y tándems.

La convocatoria de la seleccionadora nacional, Begoña Luis, combina experiencia y juventud y apuesta por ampliar la participación femenina con respecto a citas anteriores. En la categoría de bicicletas contará con Ricardo Ten (MC1), Luis Javier Arcega y Maurice Eckhard (MC2), Eduardo Santas y Juan Alberto Jiménez (MC3), Damián Ramos (MC4) y Verónica Rodríguez (WC2).

Los representantes españoles en triciclos serán Gonzalo García Abella (MT1) y Antonio Prieto (MT2), mientras que en bicicletas de mano estarán Manuela Vos (WH1), Eva Moral (WH4), Luis Miguel García-Marquina y Héctor Esturillo (MH3). La expedición se completa con dos tándems: Joan Sansó-Eloy Teruel e Imanol Arriortua-Mikel Aristi (MB).

En este listado destacan especialmente los dos ciclistas que llegan a Huntsville con el maillot arcoíris. Ricardo Ten, que defenderá el título mundial de contrarreloj conquistado en Ronse (Bélgica) 2025, donde además logró la medalla de plata en la prueba en línea, y Manuela Vos, quien tratará de repetir el doblete del último Mundial, cuando se impuso tanto en la contrarreloj como en la prueba de ruta. En aquella cita, además, Joan Sansó y Eloy Teruel lograron el subcampeonato en la prueba en línea para corredores con discapacidad visual.

En cuanto a los más noveles, cabe resaltar que Juan Alberto Jiménez, Verónica Rodríguez, Antonio Prieto, Manuela Vos, Héctor Esturillo e Imanol Arriortua forman parte del Equipo Cofidis de Promesas Paralímpicas de Ciclismo, una iniciativa conjunta del comité Paralímpico Español y la Real Federación Española de ciclismo que trata de seleccionar a los deportistas con mayor proyección para impulsar sus carreras hacia el alto nivel, poniendo a su disposición todos los medios materiales y humanos.

Noticias relacionadas

La competición en Alabama comenzará el viernes 4 de septiembre con las contrarrelojes individuales de handbikes y triciclos, mientras que el sábado 5 será el turno de las bicicletas y los tándems. Las pruebas en línea se desarrollarán los días 6 y 7 con la misma distribución por categorías.