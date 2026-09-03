El Spain SailGP Team afronta este fin de semana la primera cita en València con la vista puesta en el campeonato

El Spain SailGP Team, ‘Los Gallos’, patrocinado por Santander Private Banking, llega a Valencia en plena lucha por el campeonato. El equipo español ocupa actualmente la segunda posición de la clasificación general de SailGP, a 14 puntos del líder, y afronta con ambición la primera cita de la competición en aguas valencianas.

Los campeones de la Season 4 han protagonizado una temporada marcada por la regularidad. Tras no poder competir en Perth, Los Gallos han alcanzado la final en todas las citas en las que han participado, con dos terceros puestos, dos segundos, dos victorias consecutivas en Halifax y Portsmouth y un tercer puesto en Sassnitz.

Valencia, una cita inédita y un reto técnico

La llegada de SailGP a Valencia supone un nuevo desafío para los equipos, que deberán adaptarse por primera vez a las condiciones del campo de regatas valenciano.

“Valencia normalmente ofrece condiciones muy buenas para navegar, con sus vientos térmicos en verano. Va a depender de cómo entren esos vientos este fin de semana, pero muy probablemente navegaremos con los foils grandes, los de poco viento. Va a ser un fin de semana muy técnico, en el que probablemente no será fácil aguantar foileando todo el tiempo, y ahí puede haber una gran diferencia entre unos equipos y otros”, explica Diego Botín, piloto del Spain SailGP Team.

SailGP / Spain SailGP Team

Joel Rodríguez, controlador de vuelo del equipo, destaca la importancia de la adaptación: “Las condiciones aquí serán muy diferentes a las de Sassnitz. Los foils grandes hacen que el barco sea más lento, pero permiten mantener el vuelo durante más tiempo. Será muy importante mantenerse sobre los foils todo el tiempo, y eso es un trabajo de todo el equipo”.

Competir en casa

Valencia será también una cita especial para Los Gallos por la oportunidad de competir por primera vez en casa dentro del circuito SailGP.

“Hay una presión añadida por estar en casa y querer hacerlo bien. Al mismo tiempo, también hay mucho más ruido fuera, más actividades y más movimiento. Será importante saber desconectar de todo eso y estar concentrados en lo que tenemos que hacer en el agua”, señala Nicole van der Velden, estratega del equipo.

El reto de acercarse al líder

Los Gallos llegan a Valencia en segunda posición y con el equipo australiano como principal referencia. Para Florian Trittel, piloto del Spain SailGP Team, la clave pasa por seguir construyendo el equipo: “Creo que la fórmula es seguir haciendo lo que estamos haciendo: construir el equipo que llevamos desarrollando desde el principio. Los australianos ahora mismo son, en mi opinión, el mejor equipo, pero nosotros estamos muy cerca y podemos ser mejores que ellos. Tenemos que dar ese paso y conseguir la constancia que ellos tienen para convertirla en resultados”.

El piloto español subraya además la importancia de la adaptación: «Para ganar la temporada todo se puede decidir en cinco, diez o quince minutos. Ese es el arte de SailGP. Nosotros estamos intentando construir un equipo que tenga cada vez más opciones de dominar la competición».

Media Day / Spain SailGP Team

Para Joan Cardona, táctico y grinder del equipo, una de las principales fortalezas de Los Gallos es la cohesión del grupo: «Somos un grupo muy unido y entendemos cómo el trabajo de cada uno puede ayudar al resto. Es ahí donde conseguimos sacarle el máximo potencial al barco».

Cardona también señala el principal aspecto a mejorar: «La diferencia con el equipo australiano es que ellos han conseguido un poco más de contundencia a la hora de ganar las finales. Nosotros hemos ganado dos y en todos los eventos nos hemos dado la oportunidad de ganar estando en la final. De cara a la final del campeonato, tenemos que ser más contundentes y tener más opciones de ganar esas finales».

Valencia, un nuevo impulso para el proyecto español

La llegada de SailGP a Valencia supone también un paso importante para consolidar la competición en España.

Tony Alquézar, CEO del Spain SailGP Team, recuerda que contar con un Gran Premio en España siempre ha sido uno de los objetivos del proyecto: “Cádiz fue una experiencia increíble, pero buscábamos una ciudad más grande. Ahora estamos en Valencia, en la primera edición, y esperamos que sea la primera de muchas. Hay tres años firmados y la idea es asentar una buena base tanto para el equipo como para SailGP y para la vela aquí en Valencia”.

Alquézar destaca además la evolución del proyecto desde sus inicios: “Empezamos en la Season 4 en una situación complicada y entre todos conseguimos hacer una unión muy fuerte para lograr el objetivo principal, que era la supervivencia del equipo. Los atletas ayudaron mucho ganando el campeonato y ahora, como equipo 100 % privado, hemos asegurado la supervivencia y la plaza de España en esta competición internacional”.

Con Los Gallos a 14 puntos del líder, el Spain SailGP Team afronta el Spain Sail Grand Prix | Valencia como una nueva oportunidad para seguir creciendo y recortar distancias en la lucha por el campeonato.

La trayectoria de Los Gallos esta temporada

Perth: no pudieron competir por los daños sufridos en su F50.

no pudieron competir por los daños sufridos en su F50. Auckland: 3.º puesto.

3.º puesto. Sydney: 3.º puesto.

3.º puesto. Río de Janeiro: 2.º puesto.

2.º puesto. Bermudas: 2.º puesto.

2.º puesto. Nueva York: sin podio.

sin podio. Halifax: 1.º puesto.

1.º puesto. Portsmouth: 1.º puesto.

1.º puesto. Sassnitz: 3.º puesto.

3.º puesto. Valencia: 5-6 de septiembre.

La clasificación

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