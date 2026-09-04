Elliot se entrena con el grupo y Rioja no trae buenas noticias para Corberán

El Valencia CF ha realizado este viernes el penúltimo entrenamiento con vistas al partido del domingo frente al FC Barcelona (16:30 horas, Mestalla), líder de LaLiga. En el capítulo de altas y bajas, habrá que esperar a mañana sábado para saber si Luis Rioja está en condiciones de afrontar la cuarta jornada, aunque las opciones se van reduciendo. El extremo zurdo del equipo ha vuelto a quedarse al margen por culpa de unas molestias en el tobillo.

Luis Rioja fue titular en A Coruña el pasado domingo en la vergonzosa derrota del Valencia ante el Deportivo (3-1). Tras una mala primera parte en banda derecha, en la línea general de todo el equipo, el ex del Alavés fue sustituido a la hora de partido por el joven extremo David Otorbi. En los días siguientes, Rioja apenas ha podido entrenar a causa de esas molestias. De hecho, son tres días ya en los que no ha podido ejercitarse con el resto de sus compañeros.

Por otro lado, el inglés Harvey Elliott, cedido por el Liverpool sin opción de compra, se ha entrenado por segundo día con su nuevo equipo. Elliott se encuentra en disposición de poder empezar a sumar minutos, si bien con el objetivo de ir mejorando su condición física con el paso de los días y las semanas.

Maffeo, opciones de volver al carril derecho

A día de hoy, sin Rioja en condiciones, la opción más probable sería el regreso a la alineación titular de Pablo Maffeo en el carril diestro, en especial, si Carlos Corberán decide mantener una defensa con tres centrales y dos laterales de largo recorrido.

Precisamente, Maffeo y Dimitri Foulquier han podido trabajar este viernes al lado de los compañeros. Maffeo, además, lo ha hecho por segundo día consecutivo. El caso de Foulquier es delicado, y lo cierto es que el jugador todavía no está para competir a pleno rendimiento tras meses lesionado. Su incorporación a los entrenamientos o las convocatorias, como el domingo en A Coruña, forman parte de la recta final de su proceso de recuperación.

Por otro lado, el portero Kayne Van Oevelen solamente ha podido realizar la primera parte de la sesión junto a sus compañeros de portería. Posteriormente, el neerlandés, con un esguince de menor grado en el tobillo, se ha retirado para completar la sesión al maren y al lado de los fisios.

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Las bajas confirmadas, a expensas de conocer mañana la evolución de Rioja y Van Oevelen, son las de los lesionados Guido Rodríguez, Copete, Sadiq, Diego López y Justin de Haas.