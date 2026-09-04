El Nou Mestalla eleva su compleja cubierta mirando al cielo de València

Mientras en lo deportivo el Valencia CF de Carlos Corberán ha comenzado el curso en crisis de resultados y con un mercado de fichajes deficiente, la construcción del Nou Mestalla sigue tomando forma. Y lo hace con uno de sus elementos característicos y a la vez más complejos, el alzado de su futura cubierta que ya comienza a mirar al cielo de València. Y es que tras un verano de preparativos en forma de andamios y cables necesarios para seguir avanzando, este septiembre ha dado comienzo el inicio del izado de la estructura principal de ese 'techo' del estadio, el mismo que cubrirá la totalidad de los 70.044 asientos del nuevo coliseo valencianista. Unos trabajos que, como destacan desde el Valencia CF, es "una de las operaciones de ingeniería más complejas del proyecto".

En concreto, esta consiste primero en elevar de manera coordinada la estructura, para posteriormente conectar y, por último, fijarla con la red de cables -uno de los elementos que se había venido preparando durante el verano- al anillo de compresión que rodea el estadio. No en vano, este entramado se compone de cables radiales superiores e inferiores, elementos anulares, conectores, péndolas rígidas y flexibles, así como diversos componentes de refuerzo que serán izados de forma simultánea hasta alcanzar su posición final. Para ejecutar esta maniobra, destacan desde la entidad, "se empleará tecnología de elevación sincronizada mediante gatos hidráulicos instalados sobre el anillo de compresión, garantizando el control permanente de la geometría de la estructura y del reparto de cargas durante todo el proceso".

El izado de la cubierta del Nou Mestalla que se alargará durante las próximas semanas. / VCF

Cambio de etapa

Este avance, además, es un paso fundamental dentro del desarrollo de las obras, ya que supone pasar desde el montaje provisional realizado a nivel del terreno de juego hasta la configuración estructural definitiva diseñada para la cubierta. Así, los trabajos se llevarán a cabo de manera progresiva a lo largo de las próximas semanas. Entre las actuaciones previstas figuran la elevación de los cables radiales, la incorporación secuencial de las péndolas, el montaje de los puntales estructurales y el tensado final de los elementos que aportarán estabilidad y rigidez al conjunto.

Una vez completada esta operación, conocida como 'Big Lift', el proyecto continuará con la instalación de la estructura secundaria de cubierta, las pasarelas técnicas y, posteriormente, con el montaje de los arcos y de la membrana exterior que definirá la imagen final del estadio. "Con este nuevo hito, las obras siguen avanzando hacia la culminación de uno de los elementos más representativos del futuro Nou Mestalla: una cubierta de gran complejidad técnica concebida para ofrecer mayor confort a los espectadores y dotar al estadio de una identidad arquitectónica singular", insisten desde el club.

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El izado de la cubierta del Nou Mestalla. / VCF

En el centro en los últimos meses

El montaje de la cubierta, no en vano, se ha convertido en el eje del calendario actual. El Valencia CF ya informó en febrero de la instalación de la primera pieza del anillo de compresión, fabricada por Horta Coslada bajo las indicaciones de FCC Construcción. En ese momento, el club explicó que la estructura de la cubierta tendrá un peso de 4.800 toneladas y estará soportada por 50 pilares de acero S355. Del mismo modo, el Valencia CF ha afirmado que esta protegerá del sol y la lluvia todos los asientos, potenciará el efecto acústico desde la grada hacia el terreno de juego y contará en su perímetro exterior con una instalación fotovoltaica de Octopus Energy. O lo que es lo mismo, un “pulmón de energía verde” -según han apuntado desde el club- que debe reforzar el perfil sostenible del futuro estadio.