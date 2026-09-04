El proyecto FER conmemora a sus campeonas del mundo Lucía Muñoz y Marina Cortelles

No todos los años se gana un campeonato del mundo. De hecho, hacía 35 años que el equipo español no lo conseguía en la modalidad de conjuntos de gimnasia rítmica. Pero el pasado mes de agosto, el combinado dirigido por la alicantina Alejandra Quereda y compuesto por las valencianas Lucía Muñoz y Marina Cortelles, ambas integrantes del Proyecto FER, junto a Inés Bergua, Salma Solaun, Andrea Corral y Andrea Fernández, se colgó el oro en Frankfurt que además les da el pasaporte a los Juegos de Los Ángeles 2028.

Este viernes, en las instalaciones de la Fundación Trinidad Alfonso, ha tenido lugar un acto de reconocimiento a los logros que han cosechado las dos gimnastas a lo largo del año, que no han sido precisamente pocos. Plata en la Copa del Mundo de Bakú, triple podio en la Copa del Mundo de Portimao, triple oro en el Campeonato del Mundo de Bulgaria, bronce en la Copa del Mundo de Milán y oro en el Mundial de Frankfurt, además del ya mencionado billete a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, las primeras de la delegación española en lograrlo.

Lucía Muñoz y Marina Cortelles / Germán Caballero

Tanto Lucía como Marina se mostraron tremendamente felices, admitiendo que aún están asimilando lo conseguido: "Todavía lo estamos asimilando, cuesta mucho conseguir, tanto el oro en el Mundial como el pase a los Juegos, ser las primeras de la delegación española es increíble, apuntó Lucía. "Es difícil de asimilar, es muy grande, llevamos trabajando toda la temporada y desde que éramos pequeñas", añadió Marina.

Objetivo más que cumplido

Es difícil elegir si pesa más el oro o la clasificación a los JJOO, pero si en algo coinciden las dos es en la grandeza de unos Juegos Olímpicos, que era el gran objetivo: "Nuestro objetivo principal era el pase a los Juegos, porque es para lo que trabajamos, es verdad que el oro mundial también te llena, es hacer historia para España, pero íbamos con el objetivo claro que eran los juegos", explica Marina.

El Proyecto FER, un pilar fundamental

Las dos gimnastas valencianas están respaldadas por el Proyecto FER, al que ambas consideran un pilar fundamental por el que pueden dar gracias: "Para nosotras es una ayuda muy importante, no hay tantos proyectos que ayuden. Hay muy poca gente que conoce el deporte y fundaciones como esta nos ayuda a evolucionar y a que haya más visibilidad. A muchas comunidades les gustaría tener lo que tenemos nosotras, es un orgullo", dice Lucía. "Nos ayudan a seguir motivándonos a lograr objetivos, somos un deporte que por mala suerte no tenemos esa visibilidad. Gracias por ayudarnos a seguir", añade Marina.

Lucía Muñoz y Marina Cortelles / Germán Caballero

En cuanto a los objetivos de ahora en adelante, las dos valencianas dejan claro que el trabajo no puede detenerse y que deben seguir rodando: "En gimnasia tenemos mundiales y europeos, necesitamos salir y seguir rodando, tenemos el europeo de Pamplona, el siguiente mundial…"

Por último, ambas comentaron las claves de su éxito, coincidiendo en el gran ambiente que hay en el equipo y en la experiencia que aportan el resto de integrantes: "Es una motivación tener a dos integrantes que ya han estado en los juegos, es una competición como cualquier otra, tienes que salir y hacer tu trabajo, tienes que disfrutar, vamos a intentar ir con la misma alegría, fuerza y presión de siempre, se asemeja bastante a estos juegos olímpicos", dijo Lucía.

"Hemos trabajado mucho todas juntas, en conocernos, en saber lo que le viene mejor a una u otra. Siempre estamos de buen rollo y ya nos conocemos mejor que otros años. Siempre intentamos transmitir tranquilidad y felicidad. Nos entendemos con la mirada y eso nos aporta muchísimo", apunta Marina.

Mensajes especiales

El final del acto estuvo dedicado a mensajes especiales. En primer lugar, de Elena López, medala de plata en los Juegos Olímpicos de Río 2016: "Enhorabuena por el título que es increíble, disfrutar del camino que es precioso, estaremos apoyando en todo este camino, estamos muy orgullosas de vosotras".

Tampoco quiso quedarse sin transmitir su mensaje la voz de la gimnasia rítima (y más deportes) en España, Paloma del Río: "Enhorabuena, habéis hecho historia, el último mundial que ganó el equipo español estuve narrándolo. Podeis trabajar tranquilamente sin perder de vista a las rivales".

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Los más especiales fueron los mensajes de los familiares de ambas gimnastas: "Estoy muy orgullosa de tenerte como hija, eres mi estrella". "Lo más importante es la gran persona en la que te has convertido, te quiero". "Tienes lo que te has ganado, no te mereces menos que esto", fueron algunos de los más emocionantes.