SailGP, la alta tecnología al servicio de los barcos más rápidos del mundo

La Marina de València está lista para acoger este sábado 5 y domingo 6 de septiembre el Grand Prix SailGP Valencia, la décima prueba del circuito internacional Rolex SailGP Chapionship, una competición que sitúa a ciudad en la vanguardia de la vela mundial. Marina Port València se ha convertido en un gran estadio de vela en el que 'volarán' los catamaranes más rápidos del mundo. La organización lleva días trabajando para completar el montaje de la infraestructura necesaria para albergar una de las competiciones más importantes del mundo de la vela y para muchos, la más espectacular. Las base están ya completamente instaladas y la actividad en la Marina es intensa. Los equipos ultiman los detallas para afrontar las carreras a partir del sábado.Y lo hacen pendientes de las previsiones meteorológicas y sobre todo del viento. Los expertos, que estos días otean todas las variables, auguran vientos flojjos para la jornada del sábado y más fuertes para el domingo. Una vez más, el viento puede ser el árbitro de la competición. Los F50 necesitan al menos un viento mínimo de 5 nudos, o lo que es lo mismo, 10 kms por hora. El máximo que pueden soportar es aproximadamente de 30.

La más alta tecnología

SailGP destaca por su avanzada tecnología. Tanto los F50 como la propia competición, cuenta con la más vanguardista técnica náutica. El F50 es el catamarán de alto rendimiento diseñado específicamente para SailGP y resultado de una década de desarrollo en multicascos voladores. Su diseño único garantiza que los equipos compitan con la misma tecnología y prestaciones, de modo que el factor diferencial sea el talento, la estrategia y la pericia de los regatistas. La igualdad de condiciones convierte a SailGP en una competición muy igualada en la que todo puede suceder.

Un arduo montaje

Los barcos son iguales pero cada equipo debe apostar por una configuración de elementos como el tamaño de las velas o cuál de los dos folis usar. Para ello, esperan a tener un pronóstico lo más fiable posible de las condiciones del mar y el viento y tras una reunión a final de la jornada, cada equipo decide qué elementos montar para afrontar la competición al día siguiente. Dejar el catamarán preparado es una ardua tarea que se prolonga durante 6 u 8 horas. Un trabajo que se hace durante toda la noche. Y otro tanto, cuando acaba la competición y llega el momento de desmontar el barco. Entrar en el agua es otro momento clave que requiere la ayuda de grandes grúas. Así, el equipo español 'Los Gallos', entraba en la dársena del Puerto este viernes colgado de una gigantesca grúa. Poner los 13 barcos en el agua supone unas 6 horas de trabajo para la organización.

El equipo español Los Gallos, antes del entrenamiento / Fernando Bustamante

Vuelan sobre el agua

Impulsado por un ala rígida modular y sistemas de foils que permiten elevar los cascos aproximadamente 1,5 metros sobre el agua, los F50 pueden superar los 100 km/h, llegando a navegar más rápido que el viento. El barco cuenta además con tres configuraciones de ala, que permiten adaptar su rendimiento a las diferentes condiciones de viento. Todos los F50 se construyen en Southampton, Reino Unido y en cada uno se invierte unos 9 meses de trabajo.

La evolución técnica de los F50 y de los equipos queda reflejada también en sus registros de velocidad. El récord histórico de SailGP se sitúa en 107,63 km/h. Los Gallos SailGP Team, el equipo español, alcanzaron recientemente los 106,55 km/h en el Gran Premio de Alemania, su mejor marca hasta la fecha y por encima de los 101,22 km/h que registraron en Nueva York esta misma temporada. Estos registros muestran hasta dónde puede llegar el rendimiento de los F50 y la evolución técnica de los equipos.

Cientos de datos y sensores

La tecnología también está presente en la gestión del barco durante la carrera. Los F50 incorporan sensores y sistemas que proporcionan información crítica sobre variables como la velocidad, la inclinación del timón y de los foils y el comportamiento de la embarcación, permitiendo a la tripulación tomar decisiones en tiempo real y optimizar su rendimiento. Cada F50 incorpora alrededor de 800 sensores, capaces de generar grandes volúmenes de información sobre el comportamiento y el rendimiento de la embarcación. Los datos se ponen a disposición de todos los equipos, por lo que la ventaja competitiva no procede de disponer de información exclusiva, sino de la capacidad de analizarla, interpretarla y convertirla en decisiones más rápidas y precisas durante la competición. El centro de control, desde donde 8 personas de forma simutánea estudian e interpretan un gran número de pantallas cargadas de datos de todo tipo, se encuentra también en la Marina, en el área técnica de la competición. 8 personas desde València y 6 más en remoto desde diversas partes del mundo, estudiarán cada variable para ofrecer la más fiable información a los equipos.

Los equipos

A bordo compiten seis regatistas con un peso combinado de 438 kg (una media de 87,5 kg por atleta): el piloto, el trimmer de ala, el controlador de vuelo, dos grinders y un estratega; cada uno con una función muy específica y coordinada con el resto de la tripulación. Durante las carreras, la configuración del equipo puede variar en función de las condiciones de viento.

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Marina Port Valencia, reconocido internacionalmente por acoger eventos deportivos de primer nivel, dispone de infraestructuras náuticas de vanguardia, aguas profundas, amplios amarres e instalaciones técnicas capaces de albergar a la flota de catamaranes F50.