El Rayo remonta al Racing y logra su primer triunfo en el exilio de Butarque

Un doblete de Sergio Camello y otro gol más del rumano Andrei Ratiu permitieron al Rayo Vallecano ganar este sábado en su 'exilio' en Butarque, en Leganés, al Real Racing Club de Santander, que se adelantó dos veces por medio de Sergio Canales y Pablo García.

Por segunda vez esta temporada, y tercera en lo que va de año, el Rayo tuvo que ir al 'exilio' de Butarque, dónde de nuevo de forma mayoritaria la afición le dio la espalda, sobre todo porque antes del partido hubo una manifestación multitudinaria por las calles del barrio, con cerca de tres mil asistentes, para protestar por la gestión de Raúl Martín Presa y exigir su dimisión.

Sobre el césped, sin casi tiempo para que los asistentes se ubicasen en sus asientos, Sergio Canales aprovechó una falta para abrir el marcador con un disparo inapelable que abrió el marcador para el Racing.

El Rayo no acusó el golpe y, trece minutos después, realizó un contragolpe de manual que terminó con una asistencia de Sergio Camello y un disparo cruzado dentro del área de Andrei Ratiu ante el que nada pudo hacer Julen Agirrezabala.

A partir de ahí llegaron unos buenos minutos del Rayo, al que le volvió a condenar, como en otros partidos, un fallo defensivo. En esta ocasión fue Unai López el que perdió en la frontal un balón que le cayó a Pablo García, que sin pensarlo lanzó por bajo desde fuera del área que sorprendió justo con un bote delante a Dani Cárdenas.

Unai López se resarció de ese error con dos asistencias de gol que permitieron al Rayo dar la vuelta al marcador. El primero antes del descanso con un centro al corazón del área que recogió con un buen control Camello para batir a Agirrezabala y el segundo nada más comenzar la segunda mitad con otro pase a la espalda de la defensa que aprovechó el delantero madrileño para sacar un disparo cruzado por debajo de las piernas del portero.

Con ese resultado al Rayo se le acabó la ansiedad y las prisas y su juego se volvió más calmado, lo que provocó que también el ritmo del partido se viera aminorado, algo que no favoreció al equipo cántabro, que sufrió para encontrar las costuras de la defensa local, sobre todo con Pablo García, Sergio Canales y Yassir Zabiri, sus tres futbolistas más imaginativos.

El partido se le complicó al Rayo en el minuto 85, cuando Fran Pérez fue expulsado con roja directa al interpretar el árbitro un codazo a Jorge Salinas.

Esos compases hasta el final se le hicieron eternos al Rayo, que aguantó como pudo los ataques del Racing, que tuvo una ocasión muy clara con un remate de cabeza de Zabiri que atrapó Cárdenas.

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Con este resultado el Rayo Vallecano suma cuatro puntos en cuatro jornadas y se sitúa en mitad de tabla junto con el Racing, que también tiene los mismos puntos.