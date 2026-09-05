Comunicado oficial: El Col·lectiu de Penyes se une a las protestas contra los Lim en el Valencia - Barça

El Col·lectiu de Penyes Valencianistes (CPV) ha hecho público a través de sus redes sociales un comunicado en el que convoca a la afición del Valencia CF a una protesta de fuerte impacto visual en Mestalla. La iniciativa consiste en que abonados y seguidores no accedan a las gradas hasta el minuto 19 del partido, en referencia a 1919, año de fundación del club. Asimismo, la acción debe proseguir "alzando la voz" dentro del estadio contra los ejecutivos de Meriton en el palco de autoridades.

El colectivo justifica la movilización por lo que considera una de las etapas más oscuras de la historia centenaria del Valencia. En su comunicado carga contra la gestión deportiva, económica e institucional de Peter Lim y sus representantes en la ciudad, denuncia el progresivo debilitamiento de la plantilla y acusa a la propiedad de mantener una relación de desprecio hacia la afición.

Mestalla vacío hasta el minuto 19

La primera medida será el intento de dejar vacías las gradas durante los primeros compases del encuentro, una idea surgida del grupo de animación Curva Nord. La intención es que la imagen de un Mestalla sin aficionados sirva como símbolo del "vaciamiento" que, a su juicio, ha sufrido el club durante los últimos años.

A partir del minuto 19, la convocatoria plantea una entrada conjunta de los seguidores para convertir el estadio en un foco de protesta contra la propiedad. El objetivo es que el mensaje tenga repercusión tanto dentro como fuera de Mestalla y vuelva a poner en primer plano el rechazo de una parte de la afición a Meriton.

Críticas a la política deportiva del Valencia

El comunicado también pone el foco en la planificación de la plantilla. Las peñas rebeldes contra la gestión del club, así como con la tradicional Agrupació de Penyes Valencianistes (APV), reclaman el fin de lo que califican como "decisiones arbitrarias" y critican la llegada de refuerzos que consideran insuficientes para las necesidades y la dimensión histórica del club.

Además, el Col·lectiude Penyes rechaza que el Valencia pueda convertirse en un simple escaparate de intereses alejados del rendimiento deportivo. Su mensaje final resume el tono de la convocatoria: reivindican que "el Valencia Club de Fútbol es de su gente" y cierran el comunicado con el lema "Meriton Go Home".

La protesta llega en un contexto de creciente tensión alrededor del club tras un nuevo mercado de fichajes de pobre inversión -9 millones de euros para un puñado de jugadores- y un inicio de temporada con un punto de nueve posibles.

El comunicado del Col.lectiu de Penyes Valencianistes

Este es el texto íntegro del comunicado, con el que se adhieren a las protestas promovidas por CN10 y Libertad VCF, que anima a no cesar en la crítica en el interior del estadio con el palco como objetivo:

"El valencianismo se encuentra sumido en una de las etapas más oscuras de su historia centenaria. La nefasta gestión deportiva, económica e institucional ejercida por Meriton Holdings, sumada a una política de desmantelamiento constante de la plantilla y al desprecio absoluto hacia la afición, nos obliga a tomar la iniciativa y alzar la voz de forma contundente en nuestro propio estadio.

Por todo ello, exponemos los siguientes puntos y convocamos a la hinchada a las siguientes acciones:

Vaciado del estadio hasta el minuto 19: Convocamos a todos los abonados y aficionados a no ingresar a las gradas de Mestalla hasta el minuto 19 de partido. Que las cámaras, el palco y el mundo entero vean un estadio vacío como reflejo del vaciamiento al que han sometido a nuestro club. En el minuto 19, haciendo honor a nuestro año de fundación (1919), entraremos juntos para hacer retumbar el feudo valencianista contra la propiedad.

Convocamos a todos los abonados y aficionados a no ingresar a las gradas de Mestalla hasta el minuto 19 de partido. Que las cámaras, el palco y el mundo entero vean un estadio vacío como reflejo del vaciamiento al que han sometido a nuestro club. En el minuto 19, haciendo honor a nuestro año de fundación (1919), entraremos juntos para hacer retumbar el feudo valencianista contra la propiedad. Denuncia de la nefasta gestión deportiva: Exigimos el fin de las decisiones arbitrarias, los refuerzos inexistentes o de perfil insuficiente que no responden a la grandeza de esta camiseta, y la conversión del Valencia CF en un mero escaparate de intereses ajenos al rendimiento deportivo.

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El Valencia Club de Fútbol es de su gente. No permitiremos que sigan destruyendo nuestra identidad ni dentro ni fuera del terreno de juego. ¡Meriton, Go Home! ¡Por un Valencia libre y de su afición!"