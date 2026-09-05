Dolorosa derrota (1-3) del Valencia CF Femenino contra el Madrid CFF

El Valencia CF Femenino no arranca esta temporada. Segundo partido y segunda derrota. El conjunto blanquinrgro no pudo sumar en su estreno en el Puchades en Liga F Moeve 26-27, en la jornada 2 de la competición. El Madrid CFF marcó dos goles en la primera mitad y uno en la segunda para llevarse los tres puntos. El 1-3, en el 89, fue de Leujene en propia puerta.

Tras casi un primer cuarto de hora de partido bastante igualado, Ubamba lo desequilibraba en el minuto 15 aprovechando un balón a la espalda de la retaguardia local.

El Valencia CF Femenino no se amilanaba y apretaba al Madrid CFF, sobre todo con Mascarell por flanco diestro.

Wifi tenía el 1-1 en sus botas, pero su chut en el minuto 29 lo sacaba bajo palos Kate.

El esférico iba de área a área sin un dominador claro, sin bien el mayor peligro era para las de Sánchez Vera mediante saques de esquina.

De hecho, el segundo tanto para las madrileñas lo anotaba Marina R. en el minuto 44 tras córner. La '21' marcaba desde fuera del área grande con un tiro ajustado a la base del poste derecho de Alice P. A vestuarios con 0-2.

Mikel Crespo introducía tres cambios para el comienzo de la segunda mitad: Rebecca E., Carol y Gema por Salomé, Mascarell y Mbadi C.

Las blanquinegras empezaban a mostrarse bastante superiores, con una Rebecca R. muy protagonista. La '10' a punto estaba de marcar el primero para las del Puchades en el minuto 60.

Sin embargo, era el Madrid CFF el equipo que ponía un gol más en el electrónico: 0-3 de Holt en el minuto 69.

En los 20 restantes más añadido las valencianistas iban a querer recortar distancias, con aproximaciones al área de Belén, quien intervenía en varias ocasiones para evitar el primero de las de Mikel Crespo.

El 1-3 en el minuto 89, de Leujene en propia puerta, no impedía que las de Sánchez Vera consiguiesen llevarse los tres puntos del Puchades tras el pitido final.

FICHA TÉCNICA

1. VALENCIA CF FEMENINO: Alice P., Tamarit, Lena Pérez, Marcano, Salomé (Rebecca E., 46'), Mascarell (Carol, 46'), Mbadi C. (Gema, 46'), Sáez, Wifi, Esther (Pauleta, 70'), Yasmin (C) (Tere, 68').

BANQUILLO: Marina (PS), Celia, Nazareth, Gema, Carol, Rebecca E., Pauleta, Débora G., Tere, Noa.

ENTRENADOR: Mikel Crespo.

3. MADRID CFF: Belén, Kate, Villafañe (C), Ana G., Sakina, Holt (Ayling, 83'), Romane Lejeune, Reiderlin (Alba Ruiz, 65'), Marina R., Nautnes (Paula León, 75'), Ubamba (Mónica, 65').

BANQUILLO: Paola (PS), Mónica, Paula León, Débora, Alba Ruiz, Ayling, Aymerich.

ENTRENADOR: Sánchez Vera.

GOLES: 0-1, Ubamba (15'); 0-2, Marina R. (44'); 0-3, Holt (69'); 1-3, Leujene (89'; propia puerta).

ÁRBITRA: principal, Lorena del Mar Trujillano; asistente 1, Rita Cabañero; asistente 2, Rocío López; cuarta, Nuria Sánchez. Amarilla para Ana G. (81') y Villafañe (88').

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