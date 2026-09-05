Videoanálisis
Felip Bens en su nuevo videoanálisis sobre el Levante UD: "Espí es el enésimo milagro de la cantera"
El periodista y escritor valenciano analiza la actualidad granota, marcada por la venta del delantero al Real Madrid, la viabilidad económica del club, las trabas burocráticas de la Ciudad Deportiva de Nazaret y el próximo compromiso liguero en Málaga
Redacción Levante-EMV
En esta primera entrega, Bens arranca valorando la inyección económica del canterano traspasado: «Los 25 millones que deja Espí en Orriols son el enésimo milagro de la cantera para la viabilidad financiera del club». Además, el escritor destaca el impacto mediático del fichaje: «En el Madrid, además, ese valor se multiplicará, y más cuando vaya a la selección, ahora que ya puede».
Para el periodista, el escaparate de los grandes equipos revaloriza al resto de futbolistas formados en Orriols: «La repercusión de todo aquello que hacen los grandes transatlánticos globales focaliza más aún si cabe la cantera granota y posiciona al club como un trampolín de futbolistas prometedores o en formación». Y añade: «Sin sus primeros goles en el Madrid, no habríamos rascado cerca de 10 millones entre Tunde y Álvarez».
Aparcado el proyecto de ciudad deportiva
Respecto al proyecto patrimonial y la gestión del club, Bens advierte de los frenos que sufre la futura sede deportiva: «Nazaret sigue en encallo. Por la burocracia municipal y porque Danvila no ha encontrado todavía el compañero de viaje que debe participar en la construcción de la ciudad deportiva». Asimismo, explica las intenciones de la cúpula directiva: «De momento, el máximo accionista busca un socio para operaciones como esta, más que un inversor que compre el paquete mayoritario. Y más ahora, con el ERTE ya encaminado».
Por último, Bens repasa la efeméride del club ante el próximo partido liguero: «En Málaga, el Levante cumplirá 117 años de existencia, justo ahora que hace un año que el club repatrió a José Ballester Gozalvo, su fundador. Celebrarlo con una victoria sería lo máximo». Para concluir, muestra su confianza en el juego del equipo: «Después del recital contra el Betis, cualquier cosa es posible para el Levante de Calero».
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