Flick da el parte médico de Lamine Yamal y Gabriel Jesús para el Valencia CF - FC Barcelona

El técnico del FC Barcelona ha despejado la incógnita en torno a la ausencia de Lamine Yamal en el último entrenamiento previo al partido contra el Valencia CF en Mestalla. Hansi Flick ha desvelado que el internacional español recibió un golpe y ha entrenado al margen por precaución.

"Recibió un golpe y pensamos que era mejor que entrenara por separado. Pero viajará y esperemos que pueda jugar (ante el Valencia). Hablaremos y decidiremos si es titular". El jugador está tocado y es duda de inicio a la espera de su evolución en las próximas horas. Lo que está claro es que viaja y participará seguro.

Gabriel Jesus

"Me ha gustado mucho lo que he visto, no está al 100% pero está listo para jugar algunos minutos. Es una de las opciones para mañana en la segunda parte dependiendo de cómo vaya el partido, pero sin duda está listo. Muy tranquilo frente a la portería"

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"Cuando veo los entrenamientos siempre pienso que la calidad del equipo es muy buena, cómo presionamos, pasamos y competimos. En cada rondo se ve que es el máximo nivel pero al final lo importante es ganar los títulos en Barcelona. La cualidad de la plantilla es top"

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"El Madrid también jugó bien y creó muchas oportunidades. Lo importante para nosotros es centrarnos en nosotros, en nuestro estilo. Jugar a las 16.15h será duro pero no ponemos excusas, jugar allí en Mestalla no es fácil"