Dos grandes estrellas de Hollywood protagonizan un gran duelo en SailGP en València
Ryan Reynolds se llevó la victoria frente a Hugh Jackman en una emocionante carrera previa a la competición
Ryan Reynolds se ha llevado la gloria en Valencia al ganar una carrera de alta velocidad de 6th Sailors frente a su compañero del equipo BONDS Flying Roos y copropietario Hugh Jackman, trasladando así su rivalidad de Deadpool y Lobezno a la competición de carreras náuticas más rápida.
Luciendo cascos personalizados de Deadpool y Lobezno diseñados por el artista Painton, Hugh se subió a bordo del F50 australiano "Flying Roos" de BONDS, mientras que Ryan se unió a la embarcación de NorthStar Canada para el cara a cara previo al Spain Sail Grand Prix que se celebrará este fin de semana en Valencia.
Dos tripulantes ilustres
Al unirse a las tripulaciones como sextos tripulantes (6th Sailors), Hugh y Ryan experimentaron la velocidad y la intensidad de SailGP de primera mano, llegando incluso a tomar el volante para pilotar los catamaranes voladores F50 durante la carrera. La reñida competición se decidió por una penalización.
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Fuente: Superdeporte
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