Los locos Valencia-Barça de los años 90

Goles y emoción a raudales. Partidos espectaculares. Ambiente apasionado. Duelos sin tregua. Horario nocturno. Un escenario en estado de agitación. El Valencia-Barcelona adquirió una merecida fama entre los catadores de buen fútbol en los 90. Era el partido del año. No defraudaba. A los enfrentamientos ligueros, se añadieron 5 eliminatorias en Copa durante ese período, y otra en Champions, las semifinales de 2000, ganadas por los de Mestalla con una exhibición de poderío.

El Valencia de Espárrago no perdió nunca en casa ante el Barça de Cruyff en los tres duelos dirimidos. Así empezó la década, con un triunfo por la mínima gracias a los goles en el segundo tiempo de Voro y Lubo Penev en la campaña 89-90. Noche vibrante, remontada incluida, tras haber inaugurado Julio Salinas el marcador a los 5 minutos. Mestalla entregado a un equipo que volaba. Un año después, cayó un diluvio que condicionó el choque. La fuerza y el empuje suplieron al virtuosismo. Tablas. El Valencia fue dos veces por delante en el marcador, gracias a los tantos del delantero búlgaro- una pesadilla para los blaugrana-, y de Robert, que se medía por primera vez a sus antiguos compañeros como local, pero el Barça replicó con sendos goles. Solo faltó Gene Kelly con su coreografía de “Cantando bajo la lluvia”.

Se inicia, a continuación, el bienio holandés, con Guus Hiddink y Johan Cruyff cara a cara. El Valencia se impone por la mínima, gracias al olfato magistral de Fernando Gómez, en el ejercicio 91-92. El pésimo arbitraje de García de Loza estuvo a punto de cargarse el espectáculo. Arias y Guardiola fueron expulsados. Sempere protagonizó la acción clave al detener un penalti a Koeman. Meses antes, en la Copa, los valencianistas habían eliminado a los catalanes en un cruce espectacular resuelto en la tanda de máximos castigos. La campaña siguiente, 92-93, deparó un duelo de ida y vuelta antológico. Desenlace amargo para el Valencia que cayó por 3-4. Pese a ir dos veces por delante en el tanteador, un Barça inspirado neutralizó la diferencia y hasta se puso por delante. Entonces, con 2-3 para los de Cruyff, apareció Álvaro Cervera que logró un gol memorable de falta directa al sorprender a un confiado Zubizarreta. Después, llegó el mazazo con el cuarto gol visitante.

La crónica del Valencia-Barcelona del 9 de marzo de 1996 en el diario Levante-EMV. / Levante-EMV

La campaña 93-94 arrancó de la mejor manera posible, pero las buenas sensaciones transmitidas por los valencianistas- líderes en solitario-, dieron paso a un hundimiento imparable a partir del varapalo sufrido en Karlsrühe. El Barça pasó por encima de un rival en horas bajas, que contaba con Paco Real como entrenador tras la destitución de Guus Hiddink. Expulsado Sempere, y con los cambios agotados, Camarasa acabó de guardameta en un duelo que concluyó con un doloroso 0-4 poco antes de navidad. El infortunio impidió el triunfo valencianista en la temporada 94-95, con Carlos Alberto Parreira en el banquillo local. La portería local estaba defendida por Andoni Zubizarreta tras 8 campañas en el Nou Camp. Mijatovic adelantó muy pronto a un Valencia excelente. Todo se vino abajo en la jugada del empate, penalti en contra y expulsión de Fernando. La igualdad se deshizo en el último minuto, mientras Romario provocaba con gestos a la grada. Dos años después, cambiaba de camiseta.

Éxtasis valencianista en el siguiente episodio. Victoria por 4-1, con Pedja Mijatovic protagonizando una actuación estelar. El equipo de Luis Aragonés pasó por encima de las huestes de Cruyff que, dos meses después, fue destituido. Última noche amarga para el holandés en Mestalla. Fernando y Viola abrieron el marcador antes del doblete del montenegrino. La anomalía televisiva condicionó el horario del enfrentamiento de la campaña siguiente, la 96-97, programado por la tarde, sin el habitual acompañamiento de la iluminación artificial. Valdano dirigía al Valencia y Robson al Barça. Partido discreto. Empate a uno. Goles brasileños, Leandro para los de casa, un jovencísimo Ronaldo para los forasteros.

El debut de Amedeo Carboni se produjo en un Valencia-Barça, correspondiente a la segunda jornada de la Liga 97-98. Estreno sonado, el italiano fue expulsado antes del descanso. Paseo militar de los 'culers' en un encuentro precedido de polémica por culpa del horario, fijado para la noche del lunes. Aquella fue la última presencia de Valdano en el banquillo valencianista de Mestalla. Una semana después, tras perder en Santander, Paco Roig procedía a su despido. A partir de entonces, de la mano de Ranieri, se asistió al nacimiento de una escuadra imparable que, ante el Barça iba a protagonizar momentos memorables.

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Los años 90 se cierran con un claro triunfo blaugrana en la 89-99 por 1-3, pese al inevitable gol del “Piojo” López en la primera mitad. Un tanto en propia puerta de Schwarz dio paso a la reacción visitante. Posteriormente, en ese mismo ejercicio, los de Mestalla se sacarían la espina con 3 triunfos consecutivos en Liga y Copa en dos semanas, con 11 goles a favor. Apoteosis. En la campaña 99-00, bajo la batuta de Héctor Cúper, el Valencia se impuso por 3-1 con un nuevo recital de Claudio López, al que acompañaron con sus goles Ilie y Gerard.