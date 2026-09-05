Málaga CF - Levante UD: La confirmación granota pasa por La Rosaleda

El Levante UD visita el Estadio de La Rosaleda con la confianza del que llega con el trabajo bien hecho. Los granotas sudaron para dar un golpe encima de la mesa y endosarle una manita al Betis en el estreno del Ciutat de València esta temporada. Una tarde redonda que confirmó que el equipo de Luís Castro necesita tiempo y paciencia. Desde la goleada inicial en Cornellà, los granotas llegan a Málaga en línea ascendente tras el empate sin encajar en Pamplona y la goleada ante los verdiblancos.

Ya con el mercado cerrado, el Levante UD solo mira al césped y en Málaga tiene una buena oportunidad de sumar una victoria que confirme la reacción granota para lograr tres puntos que daría alas en la clasificación tras cuatro jornadas.

El siguiente paso del equipo de Castro es trasladar la fortaleza en Orriols a las salidas. Lograr un buen número de puntos lejos del Ciutat debe ser fundamental para mantener una media que permita vivir más holgado con respecto a la zona caliente de la clasificación, desde donde ir creciendo ya con la plantilla al completo.

Enfrente se encontrará a un rival que todavía no ha ganado en su regreso a Primera División. El Málaga ha demostrado ser un equipo compacto al que es difícil de batir, sin embargo, tan solo pudo sacar un empate ante el Deportivo de A Coruña en su único partido como local hasta la fecha.

Baja granota de última hora

El técnico del Levante UD Luís Castro ha dado la lista de convocados para el partido contra el Málaga con una novedad importante. Etta Eyong no viaja con el equipo y no jugará este domingo en La Rosaleda. El entrenador ha explicado el motivo de su ausencia en la rueda de prensa:

"Ayer hizo todo el entrenamiento y por la tarde sintió molestias. Si hay molestias, no corremos riesgos. Vamos a ver qué tiene. Queremos saber al 100% cómo está”, decía minutos antes de ser descartado. Además de Etta, Primo también causa baja por lesión.

Axel Tape y Ratkov, por su parte, sí viajan aunque están en proceso de adaptación. "La semana de entrenamientos ha sido normal, han estado bien, pero todavía están conociendo al equipo. El grupo es muy sano, entonces no es difícil adaptarse. Los han acogido muy bien. Si tenemos necesidad de utilizarlos, lo vamos a hacer. Pero necesitan un poco de tiempo. Individualmente pueden dar cosas", añadía Castro.

Luís Castro avisa del peligro del Málaga CF en La Rosaleda

Luís Castro advirtió este sábado de la dificultad del partido que su equipo disputará el domingo en La Rosaleda ante el Málaga y aseguró que sus jugadores deberán ofrecer su mejor versión para conseguir un resultado positivo. “O estamos al cien por ciento en Málaga o lo vamos a pasar mal”, afirmó el entrenador del Levante en la rueda de prensa previa al partido y tras el entrenamiento del equipo en el Ciutat de València.

Castro destacó el buen inicio del conjunto malagueño, que todavía no ha perdido como local y que, en su opinión, ha competido bien en sus tres primeros encuentros. “Es un muy buen equipo. El Málaga ha hecho tres partidos buenos, han competido contra esos equipos”, señaló.

El objetivo del Levante, explicó, es regresar de Málaga con un buen resultado, aunque evitó marcarse metas a largo plazo. “Todos los puntos te van a sumar. Mirar al final de año lo que va a pasar es muy difícil. Lo que vamos a hacer es dar el máximo por el club, honrar el escudo, pero LaLiga es muy competitiva”, indicó.

Luís Castro durante Osasuna - Levante en El Sadar / EFE

Alineaciones probables del Málaga - Levante UD