Valencia CF - FC Barcelona: Aliou Dieng entra en escena en el día más difícil

De las siete caras nuevas en la plantilla 2026/27 del Valencia CF solo tres no han tenido la oportunidad de verse todavía dentro del once titular en lo que va de LaLiga. Lógicamente, una de ellas es la del recién llegado Harvey Elliott. Las otras dos, la del portero Kayne Van Oevelen y la del segundo de los fichajes en concretarse, el mediocentro de Mali Aliou Dieng.

A pesar de que han pasado ya más de cinco meses desde que el club cerró por completo su fichaje -en calidad de agente libre procedente del Al-Ahly de Egipto, Dieng aún está en el proceso de tratar de ganarse la confianza del entrenador, Carlos Corberán. Titular tan solo en el amistoso contra el CD Teruel (0-1) en la pretemporada, el medio africano se ha quedado en el banquillo de inicio en las tres primeras jornadas de la competición de la regularidad.

Autor del único gol valencianista en la derrota veraniega ante el CD Castellón (1-2), Dieng sumó 21 minutos en el empate contra el Celta en la jornada inaugural de LaLiga. Después su concurso se limitó a dos minutos en el Valencia - Betis, cuando el equipo ya perdía tras el tanto de Pablo García en el minuto 83, y 24 minutos en la segunda mitad del desastre colectivo vivido en Riazor hace una semana ante el Deportivo (1-3).

Sin Guido Rodríguez, lesionado para alguna semana más, la plantilla cuenta con dos jugadores acostumbrados a desempeñarse como pivotes defensivos en la línea de medios, además del polivalente Arnau Martínez, que conoce la posición tras su contrastada etapa en Girona. Pepelu y Dieng son las dos piezas naturales que le quedan a Carlos Corberán, y todo apunta a que esté domingo hará uso de ambas bajo un plan que tratará de fortalecer al Valencia de medio campo hacia detrás frente a un FC Barcelona que llega lanzado a Mestalla.

Corberán busca cómo frenar al Barça

El vigente campeón y actual líder de LaLiga ha comenzado a pleno rendimiento, exhibiendo todo su arsenal ofensivo, al que añade esta jornada al último de sus fichajes, el delantero brasileño Gabriel Jesus, que ha viajado como uno más entre los 24 futbolistas convocados por Hansi Flick. El técnico alemán deberá hacer este domingo un descarte. Después de tres jornadas, el Barça suma 12 goles en el casillero de goles a favor: cinco al Elche, dos al Athletic y otros cinco al Rayo Vallecano.

Más allá de que el Valencia rescató la defensa de cuatro hombres en la segunda parte de A Coruña, sobre todo, tras media hora indigna del equipo en todos los sentidos, la retaguardia de tres centrales y dos carrileros ha sido protagonista en la preparación semanal del choque con el Barcelona. El cuerpo técnico considera que las opciones de puntuar con un enemigo tan poderoso delante pasan por limitar su capacidad ofensiva en la media de lo posible y resucitar los valores defensivos de las dos primeras jornadas ante Celta y Betis.

A diferencia de lo visto en Riazor, donde Pepelu volvió a su demarcación natural en la media, según los ensayos en la Ciutat Esportiva, el de Dénia regresaría al eje defensivo frente al rival blaugrana. César Tárrega sería el central sacrificado y Pablo Maffeo ocuparía el carril derecho en lugar del lesionado Luis Rioja, quien no se entendió a la hora de replegar con el ex del Girona Arnau.

La primera titularidad de Dieng puede llegar en el día más difícil

El esquema ha contado en las pruebas de los dos últimos días en Paterna con la presencia de Dieng como '6' de contención. El músculo del capitán de Mali puede servir de ayuda en tareas de presión y coberturas en un partido en el que se prevé que la posesión del balón no vaya a ser uno de los fuertes del conjunto local, que se aferrará a las transiciones verticales que pueda comandar especialmente Javi Guerra, así como a las conexiones al contragolpe que hombres como Sato y Arnaut Danjuma consigan hacer buenas. Incluso, el joven David Otorbi, quien se ha ganado la confianza del cuerpo técnico de Corberán para disponer de más minutos de juego.

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