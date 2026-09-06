Arnau, jugador del Valencia tras la "manita" del Barça: "Nos han pasado por encima"
El jugador valencianista que entiende el enfado de la afición pero está seguro que "podemos darle la vuelta"
Arnau Martínez, jugador del Valencia CF, se ha rendido a la evidencia tras el 0-5 del FC Barcelona en Mestalla: "Nos han pasado por encima", ha asegurado el lateral, que afirma que "nos enfrentábamos al mejor equipo de la Liga, sabíamos que iba a ser muy complicado ganarle, pero teníamos nuestro plan, aunque ellos son muy buenos y nos han pasado por encima".
Sobre la gran pitada recibida por toda la grada tanto durante el partido como al final, Arnau afirma que "entendemos el enfado de la afición porque no están saliendo los resultados, pero aún queda mucho y estoy seguro que este equipo le va a dala vuelta". Por esa razón, le pide a la afición "que confíe en nosotros, porque este equipo lo va a sacar adelante, aún queda mucha liga".
Para el lateral ahora es momento de mirar hacia adelante. "Todos los partidos son clave, ahora hay que hacer borrón y cuenta nueva, y pensar ya en el siguiente".
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