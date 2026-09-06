Carlos Corberán, técnico del Valencia CF, renuncia a dimitir: "Tengo fuerza y convicción de darle la vuelta"

El técnico del Valencia CF, Carlos Corberán, una vez más, ha tenido que salir a dar explicaciones sobre el mal juego del Valencia que ha encajado una nueva derrota ante el FC Barcelona que le mantiene en descenso. Una rueda de prensa tensa y muy corta, que creó malestar entre los periodistas que se quedaron sin poder preguntar al entrenador. "Hemos jugado contra un rival que ha sido superior a nosotros de principio a fin. Encajar un gol tan pronto volvía todo más cuesta arriba y luego no hemos sabido aprovechar las opciones que hemos tenido a la contra, y eso , contra un equipo como el FC Barcelona nos han hundido", señaló.

Tras el partido "vergonzoso" ante el Deportivo , Corberán afirma que esta nueva derrota vuelve a dejar a todos "tocados pero no nos deja hundidos. Por desgracia, desde que llegué al club hemos vivido momentos similares, con derrotas duras y situaciones adversas, que requieren primero unión, y la responsabilidad de buscar soluciones para darle la vuelta. No tengo duda que haremos eso y buscaremos soluciones para conseguirlo, porque darle la vuelta está en nuestras manos".

Es por eso que entiende el enfado de la afición: "Aceptamos cualquier tipo de crítica hacia nosotros. La afición inicia la temporada con una ilusión muy grande y yo como entrenador no hemos conseguido que, como equipo, demos ese nivel que queremos darle a nuestra afición"

De momento, el técnico noi va a dimitir: "Siempre desde que cogí este trabajo tengo fuerza y convicción de darle la vuelta a una situación más complicada del año pasado, pero hay que tenemos que afrontarla de la misma forma que ya afrontamos momentos complicados y darle la vuelta a la situación", repitió.

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"A KiatLim le traslado elsentir del equipo"

Corberán asegura que habla con Kiat Lim, de forma honesta, y "siempre le he transmitido el sentir, necesidades o preocupaciones". También matizó que los malos resulados están afectando a los jugadores: "Es un momento difícil para ellos y los resultados negativos pueden llevar a una pérdida de confianza. En el fútbol la confianza no tienes que recuperarla cuando tienes un resultado bueno, sino que tienes que tenerla para conseguir resultados. Estamos rindiendo por debajo de lo que tenemos que hacer", reconoce.