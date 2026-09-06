Diakhaby sale lesionado del Valencia CF - FC Barcelona: más problemas en defensa
El central guineano tuvo que abandonar el terreno de juego en el minuto 62 en sustitución del canterano Iker Córdoba
Andrés García
Mouctar Diakhaby vuelve a encender las alarmas por problemas físicos en el Valencia CF. El central guineano tuvo que abandonar el terreno de juego en el minuto 62 después de notar molestias que le impidieron continuar con normalidad en el partido.
El defensor pidió el cambio y Iker Córdoba entró en su lugar, ocupando su posición en el eje de la zaga. Una nueva incidencia física para Diakhaby, cuya evolución queda ahora pendiente de las pruebas y de las sensaciones del futbolista en las próximas horas.
Pendiente de una exploración
La preocupación vuelve a instalarse alrededor del central, que ha sufrido importantes problemas físicos en las últimas temporadas. El alcance exacto de estas nuevas molestias determinará si se trata únicamente de molestias o si deberá permanecer un tiempo apartado de los terrenos de juego.
Defensa de cinco y cuatro
Corberán apostó de inicio con una defensa de cinco con Maffeo y Jesús en los carrileros y Arnau, Pepelu y el propio Diakhaby en el centro de la zaga. El equipo acabó con línea de cuatro con Arnau en derecha, Gayà en izquierda y Tárrega-Córdoba por dentro.
Fuente: Superdeporte
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