España se juega ante Japón su continuidad en el Mundial Femenino

La selección española femenina de baloncesto se enfrentará este lunes (17:50 horas) a la selección de Japón durante la tercera y definitiva jornada del Grupo A en la Copa Mundial de la FIBA 2026, que se disputa en Berlín y donde cualquier destino es posible dentro del Grupo A, pendientes también del partido entre Alemania y Mali.

En el Max-Schmeling-Halle de la capital alemana, el equipo entrenado por Miguel Méndez se jugará su continuidad en este certamen tras haber dado una de cal y otra de arena en sus dos primeros encuentros. Arrasó al combinado anfitrión por 83-53 en la jornada inaugural, pero el poco descanso hasta medirse ante Mali condicionó una jornada 2 para olvidar.

Las malienses batiron a 'La Familia' por 82-73 en un duelo matutino y horas más tarde el combinado de Alemania derrotó por 74-58 al japonés. Eso provocó que ahora haya un cuádruple empate con balance de 1-1 y que las cuatro selecciones tengan opciones aún para todo: tanto ocupar el liderato, y acceder directamente a cuartos de final, como ser colista.

Ese escenario de acabar colista acarrearía la eliminación, que en el caso español dolería tras haber iniciado el torneo de lujo en lo que significaba regresar a un Mundial después de su ausencia en el de 2022. Pero ahora, si pierden ante Japón y también Mali pierde contra Alemania, las pupilas de Méndez terminarán en ese último puesto y dirán adiós.

Las otras tres combinaciones de resultados son más halagüeñas. España será líder de grupo si vence a Japón y Alemania gana a Mali; España será segunda si vence a Japón y Mali gana a Alemania; y España será tercera si pierde contra Japón y Mali gana a Alemania. De ese desenlace dependen las rondas posteriores, ya que segundos y terceros pagan cierto 'peaje'.

Ese 'peaje' pasa por disputar un cruce a modo de octavos de final mientras las selecciones campeonas de cada grupo tienen mayor descanso, gracias a su billete directo para cuartos de final. En un Mundial corto de calendario, como éste que finalizará el 13 de septiembre, ha quedado claro que tener más tiempo libre es clave para mantener aspiraciones.

TODA RECUPERAR EL BUEN POSTE BAJO CON CARRERA Y FAM

No en vano, para la selección española solo transcurrieron 16 horas entre la conclusión de su partido del viernes ante Alemania y el inicio de su duelo contra Mali del sábado. Así, se vio una versión plomiza de 'La Familia' y hubo jugadoras vitales, como Raquel Carrera y Awa Fam, que apenas encestaron; unido a eso, el nulo minutaje de Alba Torrens.

La veterana capitana de España había estado poco en parqué frente a Alemania y se corroboró su rol discreto en este campeonato al quedarse sin jugar el partido entero contra Mali. En cambio, jóvenes como Iyana Martín tiran del carro y además ante las africanas fue Megan Gustafson la mejor de entre quienes saltaron a la cancha desde el banquillo.

Por parte de la selección japonesa, Saki Hayashi brilló en la jornada 1 contra Mali con 27 puntos y 25 créditos de valoración y Kokoro Tanaka fue la mejor en la jornada 2 ante Alemania con 15 puntos y 10 créditos de valoración, igualmente habiendo destacado frente a las malienses.

Hayashi y Tanaka, por tanto, serán dos adversarias a vigilar muy de cerca por una España que perdió ante Japón en su último enfrentamiento oficial. Ocurrió el 8 de febrero de 2024, por un 75-86 favorables a las niponas, en pleno Torneo Preolímpico de Sopron (Hungría).

FICHA TÉCNICA.

JAPÓN: Miyazawa, Hayashi, Todo, Tanaka y Tokashiki --posible quinteto inicial--; Machida, Asahina, Yamamoto, Goto, Takada, Konno y Mawuli.

ESPAÑA: Martín, Cazorla, Conde, Carrera y Fam --posible quinteto inicial--; Ginzo, Gustafson, Ortiz, Buenavida, Flórez, Pueyo y Torrens.

--ARBITROS: Sin designar.

--PABELLÓN: Max-Schmeling-Halle.

Noticias relacionadas

--HORA: 17.50/Teledeporte, DAZN y M+ Vamos.