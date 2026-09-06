Los Gallos acaban últimos en una dramática cuarta carrera y se quedan fuera de la final

Tras la exhibición de los Gallos en el primer día en el Sail GP de Valencia, era difícil de imaginar un varapalo semejante en la segunda jornada, pero todo parece haberle salido cruz a la embarcación española, que ha terminado en último lugar en la cuarta carrera del Grupo B y ahora mismo está fuera de la gran final del Sail GP Spain de Valencia.

Lo que mal empieza, mal acaba. Algo así le ocurrió al equipo español, que empezó a perder la carrera desde la salida, que fue horrible, perdiendo desde el principio varios metros con todos sus rivales. Los Gallos no se colocaron bien en el punto de inicio y llegaron en una situación de clara desventaja al primer cambio de rumbo, condenando el resto de la regata. Quien abrió una distancia diferencial desde el primero momento fue el catamarán estadounidense, que cogió una velocidad que el resto no supo encontrar y venció la prueba con mucha facilidad.

La falta de viento, gran condicionante

Este segundo día lo está marcando la falta de viento, que retrasó casi media hora el inicio de la cuarta carrera. En esas condiciones, todas las embarcaciones sufrieron más de lo previsto para alcanzar la velocidad adecuada y a los españoles se les hizo imposible remontar.

De hecho, esa falta de viento es la que ha cancelado la segunda Fleet Race, dejando al equipo español sin posibilidad de remontar el mal resultado de la primera regala. Así, los Gallos están fuera de la gran final, un golpe durísimo teniendo en cuenta que en la jornada de ayer el equipo español cosechó dos primeros puestos y un segundo puesto en las tres carreras disputadas.

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Quien seguro está en la gran final es el equipo americano, con 16 puntos tras la victoria de hoy. En segunda posición está la embarcación danesa, con 14 puntos, los mismos que España, pero les favorece el desempate.