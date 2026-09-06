La Generalitat confirma que habrá SailGP de vela en València en 2027

El Mundial de vela volverá a València en 2027 tra sel gran éxito de esta edición. Así lo ha confirmado el vicepresidente segundo y conseller de Presidencia, José Díez, durante la ceremonia de entrega de trofeos de SailGP, celebrada en València tras la disputa de las regatas de esta competición internacional de vela que ha reunido durante el fin de semana a algunos de los mejores equipos del mundo.

Durante el acto, Díez ha hecho entrega del trofeo al equipo vencedor, la escuadra de Estados Unidos, y ha felicitado tanto a los deportistas como a la organización por el desarrollo del evento.

José Díez ha agradecido a SailGP su apuesta por València como sede de la competición y ha señalado que “este fin de semana hemos comprobado que la Comunitat Valenciana reúne todas las condiciones necesarias para albergar grandes acontecimientos deportivos internacionales con plenas garantías de éxito”.

El conseller ha destacado la excelente respuesta del público y el impacto que una competición de estas características tiene para la Comunitat Valenciana, tanto por su proyección internacional como por su capacidad para atraer visitantes y generar actividad económica.

Así, Díez ha afirmado que “la respuesta del público, la profesionalidad de la organización, el nivel ofrecido por las carreras y el extraordinario escenario que ofrece el litoral valenciano han convertido esta edición en un magnífico escaparate de nuestra tierra”.

La segunda jornada del SailGP que se celebra en València vuelve a reunir a miles de personas / Fernando Bustamante

Asimismo, ha puesto en valor el trabajo conjunto de las administraciones y de la organización para garantizar el éxito de una cita deportiva de primer nivel.

"Esperamos que el año que viene Sail GP vuelva con la misma ilusión"

Por último, el vicepresidente segundo ha trasladado su reconocimiento a todos los equipos participantes y ha invitado a aficionados y visitantes a volver a disfrutar de la competición en la próxima edición, que tendrá lugar en septiembre de 2027 en las mismas instalaciones de la Marina de València.

“Quiero agradecer a la organización, a los deportistas, a los profesionales que han hecho posible el evento y a todas las personas que han llenado València de ambiente durante estos días. Esperamos que el año que viene SailGP vuelva con la misma ilusión que tenemos nosotros para seguir consolidando a la Comunitat Valenciana como referente en la celebración de este tipo de grandes eventos