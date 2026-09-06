Kiat Lim llega a València por sorpresa y en un vuelo privado

Mestalla está que arde y no solo por las altísimas temperaturas que se esperan esta tarde en el encuentro que enfrentará esta tarde, a las 16.15 horas, al Valencia CF con el Barça en el que se esperan temperaturas de hasta 36 grados. Nada especialmente extraordinario teniendo en cuenta que estamos en València y a principios de septiembre. Así que con un aviso amarillo por calor decretado de Aemet de por medio, la temperatura podría elevarse aún más si el presidente del club, Kiat Lim, decidiese asistir al partido.

Al menos en la ciudad está, ya que Tribuna Deportiva lo ha 'cazado' a su llegada al aeropuerto de Manises donde ha aterrizado en un vuelo privado y además, ha ido a visitar a los jugadores al hotel donde están concentrados. Todo apunta a que estará presente y lo hace pese a que las aguas están más que movidas.

Después de un cierre de mercado de fichajes más que decepcionante y con tan solo un punto que pone al Valencia CF en zona de descenso, dejarse ver en Mestalla será sinónimo de 'chorreo' asegurado.

La afición ha convocado una concentración de protesta contra Meriton durante la previa del partido y, sobre todo, en los primeros 19 minutos la Curva Nord, grupo de animación. No entrarán al campo hasta ese momento y llaman al valencianismo a que les siga en esta iniciativa y a que "el rugido" de los aficionados "se dirija al palco".

Corberán y mirar al presente

El entrenador del Valencia CF, Carlos Corberán, intentó rebajar tensiones ayer en rueda de prensa y aseguró que "devolver ilusión al valencianismo" será una tarea para los que están en el club porque el mercado de fichajes "ya es parte del pasado", en la víspera de recibir al FC Barcelona durante la jornada 4 de LaLiga EA Sports.

Noticias relacionadas

"El mercado ahora mismo ya es parte del pasado. Entonces, venir aquí o con mis jugadores y centrarme en lo que podría, o debería haberse hecho, pienso que no tiene sentido. El sentido y la responsabilidad nuestra es la de centrarnos en darlo todo", declaró el técnico.