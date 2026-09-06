Luis Castro, enfadado por su amarilla: "Los árbitros no nos tratan igual a todos los técnicos"

Es difícil ver a Luis Castro alterado. Es un hombre bastante tranquilo, pero este domingo salió enfadado de la Rosaleda por la tarjeta amarilla que le enseñó al árbitro al protestar por anular un saque de banda tras exceder el tiempo permitido. "Yo solo le dije al árbitro que el jugador había tardado porque habían entrado un balón al campo desde la grada, y el futbolista estaba mirando al balón. Se lo dije de forma correcta, pero me sacó tarjeta. Luego hay otros técnicos que se ponen a correr por ahí y no pasa nada. Pero está claro que no a todos nos tratan igual", reconoció el técnico del Levante UD, que insistió: "Si le hubiera faltado al respeto, no quiero amarilla, quiero roja, pero me conocéis y sabéis que no soy así, solo quería hablar con el árbitro para explicarle, pero parece ser que unos técnicos pueden hablar y otros no".

En cuanto al partido, cree que el resultado 0-0 fue justo porque ambos tuvieron oportunidades, en contra del técnico del Málaga que opinó que ellos habían sido superiores: "Nosotros tuvimos una clarísima nada más empezar, luego a Nacho le hizo una gran parada el portero del Málaga y Brugué tuvo un par que suele meter".

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Castro también justificó los cambios en la segunda mitad y la mejor cara tras el descanso. "Cuando vi el once del Málaga pensé que iba a cambiar su forma de presionar y decidí cambiar la forma de defensa. Puede ser que no le explicase bien a mis jugadores como había que defender, y tardaron más en adaptarse, reconozco mi error. Luego hablamos en el descanso y ya se solucionó", concluyó.