El 1x1 del Valencia CF ante el Barcelona: las notas del partido

El Valencia CF salió de Mestalla con una de las peores derrotas que se recuerdan y no solo por el resultado, sino por el ambiente en una grada que no puede más. El 0-5 ante el Barcelona no solo dejó al equipo de Carlos Corberán sin respuesta, sino que evidenció las enormes dificultades de una plantilla que apenas pudo competir ante el conjunto azulgrana.

En el 1x1 del Valencia CF ante el Barcelona, las notas reflejan lo sucedido sobre el césped: suspenso generalizado y muy pocas actuaciones rescatables. Los valencianistas fueron superados en todas las líneas y, salvo contadas excepciones, ninguno consiguió ofrecer el nivel necesario para plantar cara a un rival de la entidad del Barça.

Once titular

Dimitrievski - Nota: 4 - Poco pudo hacer en cuatro de los cinco goles del Barcelona. En el primero, sin embargo, Lamine Yamal encontró demasiado espacio y el guardameta ni la olió.

Jesús Vázquez - Nota: 3 - Tener enfrente a un Lamine Yamal inspirado nunca es una tarea sencilla, pero el lateral no consiguió contener al atacante azulgrana. El internacional español encontró espacios con demasiada facilidad y convirtió el costado valencianista en una vía de entrada constante.

Arnau Martínez- Nota: 3 - Sale en la foto del quinto gol, rompiendo el fuera de juego de Lamine Yamal. El contexto tampoco le acompaña en sus primeros partidos. Jugo de tercer central y no tuvoi excesivo trabajo con Gordon.

Pepelu- Nota: 1 - Una tarde para olvidar. Perdió la referencia de Lamine en el primer gol y volvió a quedar señalado después, cuando el extremo azulgrana le superó con un caño que resume buena parte de lo sucedido. Su regreso a la línea de cinco no sirvió para dar estabilidad al equipo. Se marchó con el 0-3 y con la sensación de no haber encontrado su sitio en ningún momento.

Diakhaby - Nota 2 - En el primer gol, Lamine aparece con una libertad impropia de una acción de este nivel y, en el tercero, Raphinha encuentra también una autopista hacia la portería. Le faltó contundencia, lectura y capacidad para corregir los problemas de una defensa completamente superada. Fue sustituido por lesión.

Maffeo - Nota: 3 - Partido irregular, como el propio Valencia. Tuvo alguna intervención de mérito, especialmente para evitar una acción peligrosa de Raphinha antes del descanso, pero desapareció durante demasiados minutos.

Dieng - Nota: 1 - Un partido que vuelve a dejar dudas sobre el encaje del centrocampista en este Valencia. Le cuesta imponerse cuando tiene que defender y tampoco consiguió darle al equipo la salida que necesitaba. Dejó un detalle en una acción dónde superó la línea de presión del Barça, pero poco más.

Ugrinic - Nota: 4 - Voluntad no le falta. Corre, presiona y trata de participar, pero juega a una velocidad que el Valencia no puede permitirse ante rivales como el Barcelona. Sus controles y conducciones ralentizan acciones que pedían mucha más fluidez.

Javi Guerra - Nota: 4 - Es cierto que jugar contra el centro del campor del Barcelona no es nada fáci. No consiguió hacerse dueño de la salida ni imponerse en la batalla del centro del campo. Buscó aparecer cerca del área, como suele hacer, pero tampoco encontró continuidad.

Otorbi - Nota: 4 - Intentó aportar algo diferente con su velocidad. Fue de los pocos que buscó atacar los espacios y tuvo una buena oportunidad para conectar con Danjuma antes del segundo gol.

Danjuma - Nota: 5- El único que quiso discutirle algo al Barcelona. Presionó, corrió y trató de incomodar la salida azulgrana, incluso cuando el partido ya estaba prácticamente perdido. No encontró demasiadas situaciones para marcar diferencias, pero al menos transmitió una actitud competitiva que echó en falta buena parte de sus compañeros.

Suplentes

Gayà - Nota: 5 - Evitó un gol tras un centro de Adeyemi y después protagonizó una magnífica defensa sobre Lamine Yamal en un uno contra uno. Llegó tarde a la fiesta, pero al menos dejó carácter.

Elliott - Nota: 5 - Apenas tuvo tiempo para cambiar nada, aunque le bastaron unos minutos para enseñar algo que escaseó durante la tarde: calidad con el balón.

Tárrega - Nota: 5 - Saltó al campo con todo decidido y sin margen real para cambiar la historia. No cometió grandes errores, pero tampoco pudo aportar la contundencia que necesitaba una defensa que ya estaba completamente descompuesta.

Córdoba - Nota: 5 - Sus minutos fueron escasos, aunque dejó mejores sensaciones con balón. Su perfil zurdo permite una salida más natural desde atrás y mostró una claridad que había faltado en los centrales titulares. El contexto tampoco permitió sacar demasiadas conclusiones.

Sato - Nota: 5 - Poco tiempo y poca participación. Apenas pudo entrar en juego y no era precisamente el escenario ideal para valorar su rendimiento.

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Entrenador

Carlos Corberán - Nota: 1 Sin ideas y sin autocrítica. La apuesta por una defensa de cinco no protegió al Valencia y el equipo volvió a mostrar demasiadas grietas entre líneas. Cuando el Barcelona aceleró, los valencianistas fueron incapaces de responder.