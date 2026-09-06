El nuevo Valencia Basket se estrena ante el Zaragoza en Benicarló

El Valencia Basket de Xavi Albert se estrena este lunes en Benicarló en el primero de los tres amistosos previo a la Supercopa Endesa. Y lo hace con todos sus fichajes disponibles y con el regreso de dos jugadores como Lucas Marí y Jasiel Rivero, aunque el cubano solo ha firmado un contrato de un mes.

Será, por tanto, a primera oportunidad de ver de taronja a TJ Shorts, Dylan Osetkowski, Armoni Brooks, Mo Gueye, Elias Valtonen, Gonzalo Corbalán y Mario Saint-Supéry, después de que los cuatro últimos hayan regresado ya de los compromisos internacionales con sus respectivas selecciones.

Mario Saint-Supéry, ante el que será su primer partido con el Valencia Basket. / F. Calabuig

El partido, organizado por el Club Baloncesto Benicarló junto al Ayuntamiento de esta localidad, se disputará a partir de las 20:00 en el Pabellón Municipal de Benicarló y será ofrecido por TDT y streaming por Aragón TV, aunque aún quedan entradas a la venta para quienes quieran acercarse a verlo en directo.

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Resto de partidos

El Valencia Basket abrirá la temporada oficial el sábado 19 de septiembre a las 21:00h ante el Barça. Antes, eso sí, jugarán dos partidos amitosos más, ya que el equipo taronja repetirá en el torneo EncestaRías para participar en su undécima edición. Los de Xavi Albert abrirán la competición enfrentándose al Monbus Obradoiro, en un partido que se disputará el viernes 11 de septiembre a las 21:15h horas. Al día siguiente, se medirá al equipo que haya obtenido el mismo resultado en la otra semifinal, que disputarán Baskonia y Alba Berlín. El partido por el tercer y cuarto puesto está programado para las 18:00h y la final del torneo para las 20:30h.