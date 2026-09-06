Un partido marcado por la tensión dentro y fuera del estadio: "¡Mestalla, despierta, esto es una mierda!"

'¡Mestalla, despierta, esto es una mierda!', '¡Peter, vete ya!', '¡Jugadores, mercenarios!', '¡Corberán, dimisión!', '¡Fuera, fuera!', y pitidos, muchos pitidos. La afición del Valencia CF ha explotado hoy contra la propiedad, la directiva y el equipo por una gestión y un trabajo más que cuestionable, cuando aún se está disputando la cuarta jornada de liga. Esta tarde, en Mestalla, el Valencia CF ha asistido atónito a una goleada del FC Barcelona de cinco goles -que podrían haber sido seis, si no se hubiera anulado uno de los tantos de Lamine Yamal-, que, aunque ya no sorprende, sigue indignando. El 0-5 ante el Barcelona ha vuelto a encender una grada que ya llegaba al partido en pie de guerra.

Los valencianistas han protestado antes, durante y después del partido disputado en Mestalla contra el equipo catalán. La tensión se ha dejado sentir pronto, primero en redes sociales, donde corría como la pólvora el vídeo de Kiat Lim aterrizando en el aeropuerto de Manises en jet privado para asistir al partido. Después, en torno a las tres de la tarde, los primeros aficionados llegaban a la avenida de Suecia ya con cánticos donde pedían -una vez más- la dimisión de Peter Lim.

Los gritos y las banderas amarillas pidiendo la salida del dueño del Valencia CF contrastaban con una tienda oficial del equipo llena de aficionados comprando camisetas antes del partido contra el Barça. No tardó en llegar el autobús y, con él, el rechazo se intensificó: una sonora protesta se adueñaba de la calle con cánticos como '¡Jugadores mercenarios!' y el ya tradicional '¡Peter, vete ya!' como bienvenida a un equipo que no ha estado a la altura del campeón de liga.

Quedaba más de media hora para que comenzara el partido y dentro de Mestalla el ambiente era frío pese a las elevadas temperaturas que se registraban en las gradas, por encima de los 35 grados al sol. El público iba accediendo por los vomitorios a excepción de la grada de la Curva Nord, vacía hasta el minuto 19 -en alusión al año en que Peter Lim compró al Valencia CF, 2019- cuando han entrado. A lo largo de esos minutos han permanecido en el exterior, redoblando la presión con gritos y abucheos.

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Pilar Olaya Arnau, jugador del Valencia tras la "manita" del Barça: "Nos han pasado por encima" Arnau Martínez, jugador del Valencia CF, se ha rendido a la evidencia tras el 0-5 del FC Barcelona en Mestalla: "Nos han pasado por encima", ha asegurado el lateral, que afirma que "nos enfrentábamos al mejor equipo de la Liga, sabíamos que iba a ser muy complicado ganarle, pero teníamos nuestro plan, aunque ellos son muy buenos y nos han pasado por encima". Lee la noticia completa aquí

La gran pitada de Mestalla y gritos de '¡Fuera, fuera!' para despedir a los jugadores tras el 0-5 contra el FC Barcelona Redacción Levante-EMV

La afición se concentra frente a la puerta de Mestalla por donde saldrá la directiva del Valencia CF. No les dejan salir. La afición se concentra frente a la puerta de Mestalla por donde saldrá la directiva del Valencia CF. No les dejan salir en señal de protesta por el resultado y la gestión general del equipo

Fernando Bustamante Cánticos al terminar el partido: la afición de concentra en el exterior de Mestalla al grito de '¡Peter, vete ya!' Fernando Bustamante

La afición del Valencia estalla contra la directiva y despide a los jugadores con una pañolada histórica

La imagen de la grada vacía ha llamado la atención de las cámaras pero el llamamiento no ha tenido el seguimiento esperado, ya que la Curva Nord había pedido al resto de abonados sumarse a ese vacío en señal de malestar. Solo ellos lo han cumplido y, al terminar el tiempo, han entrado y ocupado sus asientos, desde donde han vuelto a cargar contra Peter Lim con cánticos e insultos de todas las intensidades.

Pitada de bienvenida y de despedida

Mientras unos se quedaban fuera, los de dentro se han encargado de dar la bienvenida al campo con una brutal pitada a los jugadores del Valencia, mientras el Barcelona ha sido recibido con aplausos por parte de la grada blaugrana antes del inicio del partido.

Los silbidos han sido el hilo musical constante a lo largo de los 92 minutos que ha durado el partido, pero sin duda en el descanso se ha producido uno de los momentos álgidos, mientras el equipo se marchaba y volvía quince minutos después de los vestuarios. No había nada que hacer: Mestalla iba contra los jugadores que trataban de sobrevivir a un partido que les ha pasado por encima y donde no ha habido competición.

Redacción Levante-EMV

Más pitadas, más insultos, más cánticos y más indignación al terminar el partido. La afición se concentra ahora en la salida de Mestalla por donde se espera que salgan los jugadores y la junta directiva con Ron Gourlay, Javier Solís y Kiat Lim como máximos representantes, que más de media hora después de que el árbitro haya pitado el final del partido, siguen dentro de Mestalla. La afición, casi de manera metafórica, está fuera.