Ryan, portero del Levante UD: "Le había estudiado e intuía que iba a tira el penalti al centro"

Mathew David Ryan fue el héroe del partido entre el Málaga y el Levante en la Rosaleda. Un partido que acabó en empate a cero, en parte gracias al guardameta australiano, que paró un penalti a Chupe. El portero tuvo la sangre fría para aguantar en el centro: "Tenía la sensación que iba a lanzar por el centro. Me gusta estudiar antes a los jugadores para intentar sacar información, pero también los futbolistas saben que los porteros les estudiamos, así que al final es un juego psicológico. Por suerte ha salido bien , aunque me hubiera gustado blocar el balón, porque el rebote ha ido a ellos otra vez y han marcado, menos mal que lo ha anulado el árbitro por falta".

En cuanto al punto conseguido en la Rosaleda, el portero afirma que sabe a poco: "Queremos ganar todos los partidos. Hoy es un ejemplo de lo difícil que es ganar en esta liga. La segunda parte jugamos mejor, con una gran oportunidad de Nacho con también una gran parada del portero del Málaga. Creo que a los dos equipos nos faltó tranquilidad cara a puerta, aunque lo importante es marcar".