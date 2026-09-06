Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Incendio Dénia'Sopar a la fresca'El tiempo en ValenciaPremio Lotería NacionalObras ValènciaFarmear aura València
instagramlinkedin

Valencia CF - FC Barcelona: horario y dónde ver por televisión y online el partido de LaLiga EA Sports

Valencia y Barça se enfrentarán en la jornada 4 de La Liga en el partido que se disputará en Mestalla

Guido Rodríguez celebrando su gol frente al FC Barcelona en el último partido en Mestalla

Guido Rodríguez celebrando su gol frente al FC Barcelona en el último partido en Mestalla

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Carlos Jover

El Valencia CF y el FC Barcelona se enfrentarán este domingo, 6 de septiembre, en la cuarta jornada de LaLiga EA Sports 2026-27, en un duelo al que ambos equipos llegan con sensaciones completamente opuestas. El conjunto dirigido por Corberán, instalado en una crisis de resultados y juego, buscará los tres puntos en Mestalla ante el vigente campeón de Liga.

El conjunto ché, que todavía no ha estrenado su casillero de victorias, buscará redimirse de la mala imagen ofrecida en Riazor ante un recién ascendido Deportivo de La Coruña. El Valencia apenas suma un punto en las tres primeras jornadas, logrado en Mestalla frente al Celta de Vigo, y afronta ahora uno de los grandes retos de este inicio de temporada.

Los de Corberán intentará repetir el triunfo conseguido la pasada campaña ante el FC Barcelona en Mestalla, donde se impuso por 3-1 gracias a los goles de Javi Guerra, Rioja y Guido Rodríguez.

Por su parte, el equipo dirigido por Hansi Flick llega al encuentro con muy buenas sensaciones después de haber firmado un pleno de triunfos en las tres primeras jornadas de Liga. Con Raphinha como máximo goleador del campeonato y un equipo especialmente inspirado en ataque, el FC Barcelona buscará prolongar su racha en su última visita a este Mestalla.

¿Cuándo juega el Valencia contra el Barça en la jornada 4 de LaLiga EA Sports?

El partido entre el Valencia CF y el FC Barcelona, correspondiente a la jornada 4 de LaLiga EA Sports, se disputará el próximo domingo 6 de septiembre a las 16:15 horas (CEST). El encuentro se celebrará en el campo de Mestalla. Será la última visita del conjunto culé al campo che antes de su traslado al nuevo campo que se estrenará el año que viene.

Noticias relacionadas

¿Dónde ver el Valencia - FC Barcelona de LaLiga por Televisión y en directo?

En España, el partido de LaLiga EA Sports entre el Valencia CF y el FC Barcelona correspondiente a la jornada 4 de LaLiga EA Sports, se podrá ver por TV a través de Movistar+, concretamente en el canal M+ LaLiga. Podrás seguir el partido en directo también en la web de Levante-EMV.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Viviendas de lujo conviven junto al desarrollismo urbano sesentero de València sin solución de continuidad
  2. Pérez Galdós reabrirá desde el lunes sus 4 carriles tras desviar 34.000 coches al mes
  3. El padre de la niña fallecida en Alzira: 'El pilar aplastó a mis hijos, fue horrible, no parecía real; esto no se puede superar
  4. València archiva una multa de 20.000 euros a un bloque de apartamentos por falta de competencia
  5. Arrestan a un pirómano que ha originado un incendio que ha desatado gran alarma en Dénia y que ha obligado a desalojar a 200 personas
  6. Las dificultades económicas elevan las renuncias a herencias en la Comunitat Valenciana
  7. Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social: 'El sistema termina castigando precisamente a quienes más han contribuido
  8. El lince conquista nuevos territorios en la Comunitat Valenciana: avistamientos en Requena-Utiel

Valencia CF - FC Barcelona: horario y dónde ver por televisión y online el partido de LaLiga EA Sports

Valencia CF - FC Barcelona: horario y dónde ver por televisión y online el partido de LaLiga EA Sports

Ya están a la venta las entradas para el ROOW: El evento automovilístico más esperado en el Circuit Ricardo Tormo

Ya están a la venta las entradas para el ROOW: El evento automovilístico más esperado en el Circuit Ricardo Tormo

Directo | Ceuta se personará como acusación particular en la causa de Audiencia Nacional por la entrada masiva

Directo | Ceuta se personará como acusación particular en la causa de Audiencia Nacional por la entrada masiva

¿Por qué los españoles vivimos más?

¿Por qué los españoles vivimos más?

Los perros no saltan sobre las personas al saludar por falta de educación: la razón detrás de este comportamiento

Los perros no saltan sobre las personas al saludar por falta de educación: la razón detrás de este comportamiento

Trump, sobre la situación de Ceuta: "España es un país con cero control de su frontera"

Trump, sobre la situación de Ceuta: "España es un país con cero control de su frontera"

La playa de la Fustera de Benissa vive la gran fiesta del cine

La playa de la Fustera de Benissa vive la gran fiesta del cine

El tiempo en ValÃšncia: previsión meteorológica para hoy, domingo 6 de septiembre

El tiempo en ValÃšncia: previsión meteorológica para hoy, domingo 6 de septiembre
Tracking Pixel Contents