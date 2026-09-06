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Valencia CF - FC Barcelona, en directo hoy: última hora del partido de LaLiga EA Sports en Mestalla
Mestalla será el escenario de la cuarta jornada de LaLiga que enfrentará al Valencia frente al conjunto culé
Horario y dónde ver el Valencia - Barcelona
Sigue el minuto a minuto del Valencia CF - FC Barcelona en Mestalla de LaLiga EA Sports con Levante-EMV:
Así está Mestalla a media hora de comenzar el partido entre el Valencia CF y el FC Barcelona
Mestalla combate el calor: se reparten gorras a los aficionados en el acceso
Ante las altas temperaturas previstas durante el Valencia CF-Barça, los aficionados reciben gorras a su entrada a Mestalla para protegerse del calor.
La afición del Valencia CF se concentra en Mestalla a menos de una hora del Barça
Los aledaños de Mestalla empiezan a llenarse de aficionados valencianistas cuando queda menos de una hora para el inicio del partido ante el FC Barcelona. Ambiente de máxima expectación antes de un encuentro marcado por la tensión y las protestas contra el club.
Kiat Lim en el autobús del Valencia
Kiat Lim ha llegado a Mestalla en el mismo autobús que los jugadores del Valencia. Verá el partido desde el palco.
La tensión contra el Valencia contrasta con una tienda llena de aficionados
Mucha tensión en los alrededores de Mestalla por las protestas contra el Valencia, pero también una imagen llamativa: la tienda oficial del club está llena de aficionados comprando camisetas antes del partido ante el Barça.
Alineaciones confirmadas del Valencia CF - FC Barcelona
Valencia CF: Dimietrievsky; Maffeo; Arnau Martínez; Pepelu; Diakhaby; Jesús Vázquez; Otorbi; Dieng; Ugrinic; Guerra y Danjuma
FC Barcelona: Joan Garcia; Eric, Cubarsí, Gerard Martín, Xavi Espart; Pedri, Rodrigo, Fermín; Lamine Yamal, Raphinha y Gordon
Protestas contra el Valencia en la llegada del autobús
La afición del Valencia CF ha recibido al autobús del equipo a su llegada a Mestalla con una sonora protesta antes del partido contra el FC Barcelona. Los seguidores valencianistas han dedicado cánticos contra los jugadores, con el «¡Jugadores, mercenarios!», y también han vuelto a reclamar la salida de Peter Lim con el «¡Peter, vete ya!».
Marina Falcó
Kiat Lim llega a València por sorpresa y en un vuelo privado
Mestalla está que arde y no solo por las altísimas temperaturas que se esperan esta tarde en el encuentro que enfrentará esta tarde, a las 16.15 horas, al Valencia CF con el Barça en el que se esperan temperaturas de hasta 36 grados. Nada especialmente extraordinario teniendo en cuenta que estamos en València y a principios de septiembre. Así que con un aviso amarillo por calor decretado de Aemet de por medio, la temperatura podría elevarse aún más si el presidente del club, Kiat Lim, decidiese asistir al partido.
Horario y dónde ver el Valencia - Barcelona
El Valencia CF y el FC Barcelona se enfrentarán este domingo, 6 de septiembre, en la cuarta jornada de LaLiga EA Sports 2026-27, en un duelo al que ambos equipos llegan con sensaciones completamente opuestas. El conjunto dirigido por Corberán, instalado en una crisis de resultados y juego, buscará los tres puntos en Mestalla ante el vigente campeón de Liga.
¡Buenas tardes!
Arrancamos con el directo del partido entre el Valencia CF - FC Barcelona que se disputará en Mestalla.
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