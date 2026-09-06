Valencia CF - FC Barcelona, en directo hoy: última hora del partido de LaLiga EA Sports en Mestalla

Kiat Lim llega a València por sorpresa y en un vuelo privado

Mestalla está que arde y no solo por las altísimas temperaturas que se esperan esta tarde en el encuentro que enfrentará esta tarde, a las 16.15 horas, al Valencia CF con el Barça en el que se esperan temperaturas de hasta 36 grados. Nada especialmente extraordinario teniendo en cuenta que estamos en València y a principios de septiembre. Así que con un aviso amarillo por calor decretado de Aemet de por medio, la temperatura podría elevarse aún más si el presidente del club, Kiat Lim, decidiese asistir al partido.

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