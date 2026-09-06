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Valencia CF - FC Barcelona, en directo hoy: última hora del partido de LaLiga EA Sports en Mestalla

Mestalla será el escenario de la cuarta jornada de LaLiga que enfrentará al Valencia frente al conjunto culé

Horario y dónde ver el Valencia - Barcelona

La afición del Valencia CF en el entorno de Mestalla antes del partido

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Redacción Levante-EMV

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Carlos Jover

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