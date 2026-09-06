El Valencia se entrega al Barça, toca fondo y Mestalla carga contra directiva y jugadores

El Valencia CF ha tocado fondo en Mestalla. No por perder contra el Barcelona, algo que entra dentro de cualquier pronóstico, sino por la manera de hacerlo. El equipo de Carlos Corberán se entregó al líder sin oposición, sin alma y sin fútbol, mientras la afición asiste, indignada, a una goleada que retrata a un Valencia sin argumentos, sin intensidad y, lo que resulta más preocupante, sin siquiera dar señales de querer levantarse. El 0-5 es la consecuencia lógica de una tarde en la que el Barça jugó a placer y el Valencia parece haber renunciado a competir.

Mestalla comenzó el partido con la herida abierta por las tres primeras jornadas y terminó convertida en un volcán contra quienes dirigen y quienes visten la camiseta. "Jugadores, mercenarios", "esta camiseta no la merecéis" y otros cánticos contra la plantilla y la directiva retumbaron en un estadio que fue perdiendo la paciencia hasta quedarse prácticamente vacío antes del final. La afición no soportó más. Se marchó mucho antes de que el árbitro pitara el final porque el partido llevaba mucho tiempo terminado para un Valencia incapaz de levantar la cabeza.

El Valencia se rompe demasiado pronto

El Barcelona necesitó muy poco para descubrir que delante no tenía un rival dispuesto a plantar batalla. A los seis minutos, Lamine Yamal ya había encontrado el camino del gol, aprovechando una defensa incapaz de contener la velocidad y el talento del futbolista azulgrana. El golpe no despertó al Valencia, al contrario. Los jugadores de Flick comenzaron a encontrar espacios con una facilidad insultante y el conjunto de Corberán se convirtió en un espectador privilegiado de su propia desgracia.

El Valencia no presionaba, no mordía y apenas podía enlazar más de tres pases seguidos. Cada carrera de los jugadores del Barça hacía temblar a una defensa que transmitía una fragilidad impropia de un equipo de Primera división.

El segundo llegó en el minuto 22. Fermín López recibió en una posición cómoda y batió a Dimitrievski para poner el 0-2. Mestalla, que ya venía caliente, seguía mostrando su indignación y hartazgo contra un equipo que no tiene alma. Ya no era únicamente el resultado. Era la sensación de que el Valencia había decidido abandonar la pelea demasiado pronto. El equipo de Corberán intentó reaccionar con alguna aproximación aislada, pero fueron fogonazos sin continuidad.

Una actitud inadmisible de los jugadores que no reaccionaron tras el descanso

Si la primera mitad había dejado al Valencia contra las cuerdas, la segunda convirtió el partido en una exhibición azulgrana. Raphinha marcó el 0-3 y terminó de apagar cualquier esperanza de reacción. El brasileño aprovechó la debilidad defensiva de los locales para castigar a un equipo que no tiene ni argumentos ni energía para rebelarse.

Mestalla empezó a vaciarse. Los aficionados abandonaban sus localidades mientras el Barcelona seguía jugando como si estuviera en un entrenamiento. El silencio de las gradas solo era interrumpido por los gritos de protesta contra la directiva y los futbolistas.

Pedri apareció para poner el 0-4 y convertir la tarde en una se esas jornadas que quedan grabadas, para mal, en la memoria de Mestalla por motivos que nadie quiere recordar. El El Barcelona hace fútbol y el Valencia intenta sobrevivir.

Y todavía faltaba Lamine. La estrella blaugrana completó su doblete en la recta final para poner el definitivo 0-5. Cinco goles, cinco heridas y una grada completamente rota. El resultado refleja la superioridad del Barcelona, pero no alcanza a explicar el agotamiento de una afición que ha visto como su equipo no se ha presentado al partido.

Mestalla dicta sentencia contra la directiva y los jugadores

Cuando el partido todavía no había terminado, una parte importante de Mestalla ya estaba vacía. Los que permanecieron en sus asientos se encargaron de dejar claro el mensaje. Gritos y insultos dirigidos por partes iguales a jugadores y directiva que no parecen encontraron ninguna manera de reconciliarse con su afición.

La derrota ante el Barcelona puede explicarse desde la diferencia entre las dos plantillas. Lo que resulta mucho más difícil de justificar es la actitud. El Valencia no perdió únicamente porque enfrente estuviera Lamine, Raphinha, Pedri o Fermín. Perdió porque durante el partido pareció aceptar su destino sin pelear por cambiarlo.

Corberán, ya de por sí señalado por la afición, tampoco ayudó a rebajar la tensión tras el partido. El técnico no hizo autocrítica y atribuyó la goleada, en buena medida, al nivel del Barcelona, unas declaraciones que cayeron como gasolina sobre un Mestalla todavía caliente.

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La tensión no se quedó dentro de Mestalla. Una vez terminado el partido, la indignación se trasladó a la avendia Suecia, donde decenas de aficionados han esperado la salida de los jugadores y de la directiva para cargar contra ellos. El 0-5 ha desbordado la paciencia de una grada cansada de Peter Lim y compañía. "No vais a salir", se escuchaba entre los cánticos y las protestas, mientras los aficionados permanecían en los alrededores del estadio a la espera de que aparecieran los protagonistas de una de las noches más duras que se recuerdan en Mestalla.