Ya están a la venta las entradas para el ROOW: El evento automovilístico más esperado en el Circuit Ricardo Tormo

Cheste se convertirá durante dos días en uno de los grandes puntos de encuentro para los amantes del motor. El Circuit Ricardo Tormo reunirá el último fin de semana de septiembre cientos de vehículos, carreras, exhibiciones de drift, Monster Trucks y espectáculos en una cita que pretende convertir el circuito valenciano en un gran festival dedicado al mundo del automóvil. Los aficionados tienen una cita marcada en el calendario para los próximos 26 y 27 de septiembre. El Ricardo Tormo será el escenario de una nueva edición de ROOW, un evento que combinará la exposición de vehículos con la competición y diferentes propuestas de ocio para convertir el trazado valenciano en un espacio de entretenimiento durante todo el fin de semana.

Uno de los principales atractivos será la Expo ROOW, que prevé reunir más de 600 coches en el paddock. La muestra contará con las categorías Pro y Rookie y reunirá vehículos muy diferentes entre sí. Deportivos, clásicos, coches de rally, modelos JDM, vehículos preparados para circuito, proyectos de drift, show cars, 4x4, furgonetas camper y otras propuestas especiales formarán parte de la exposición. La organización busca, además, que los vehículos participantes tengan algún elemento que los haga destacar. La preparación, el diseño, la historia o incluso la rareza de cada proyecto serán algunos de los aspectos que se tendrán en cuenta. El espacio estará acompañado por aficionados, fotógrafos, creadores de contenido y marcas relacionadas con el sector del automóvil.

Carreras y velocidad sobre el asfalto

La actividad no se limitará al paddock. La pista del Circuit Ricardo Tormo concentrará buena parte de la acción durante las dos jornadas, con diferentes pruebas de competición. El programa incluye la Supercars Endurance Series, además de pruebas de Historic Endurance y carreras protagonizadas por vehículos clásicos de los años 80. Entre las categorías previstas se encuentran Super Cars Endurance con vehículos GT4, Historic Endurance, 80’s Carrera, Single Seater y Super Cars España. Los vigentes campeones de sus respectivas categorías también regresan con esta nueva edición del Iberian Racing Festival; como la dupla de Chefo Sport, Alejandro Iribas y Ángel Santos, al igual que Mathieu Martins de Raco Motorsport, incluyendo a Gonzalo de Andrés y Álvaro Lobera del equipo Mclaren - SMC Motorsport. Saldrán a pista tanto el sábado como el domingo, ambos días marcados por carreras.

Además, los que quieran ponerse al volante también tendrán su oportunidad. El domingo 27 de septiembre se celebrarán tandas grip, que permitirán a los participantes conducir sus propios coches por el circuito completo, siempre después de superar el proceso de selección establecido por el organizador.

Un festival para disfrutar en familia

Los derrapes tendrán su propio espacio con una zona dedicada al drift, en la que participarán pilotos procedentes de España y de otros países. Las exhibiciones llevarán a la pista maniobras y conducción al límite para ofrecer uno de los espectáculos más llamativos del evento. A esta propuesta se sumarán los Monster Trucks, grandes vehículos que protagonizarán saltos y exhibiciones. También habrá espectáculos de stunt y otras actividades repartidas por las instalaciones del circuito. Entre ellas se encuentra una ruta en tren por el interior del trazado, pensada para acercar a los visitantes a la acción y permitirles contemplar las tandas y carreras desde una perspectiva diferente. La música también tendrá un papel destacado. El programa incluye la actuación de DJ Nano durante el domingo 27 de septiembre, además de ambiente musical a lo largo del evento.

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ROOW completará su propuesta con una zona gastronómica formada por diferentes food trucks y más de 30 estands comerciales. La intención es que la actividad se mantenga durante todo el fin de semana y que el público pueda alternar entre las carreras, la exposición, los espectáculos y las diferentes zonas de ocio. Además, la cita está pensada para que puedan acudir familias. Los menores de 12 años tendrán acceso gratuito siempre que estén acompañados por un adulto, según la información facilitada por el Circuit Ricardo Tormo. Con esta combinación de coches, competición, espectáculos y música, Cheste se prepara para vivir dos jornadas en las que el motor será el protagonista tanto dentro como fuera de la pista. Las entradas para asisitir a este evento tan esperado ya están disponobles; estas oscilan entre 25 y 35 euros. Varios bonos para los que quieren disfrutar de solo un día de ROOW y una entrada especial para los dos días, para vivir una experiencia completa del motor.