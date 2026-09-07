André Almeida: "Es complicado no sentir el apoyo de Mestalla o de la ciudad"

André Almeida ha hablado sobre la situación actual del Valencia CF y sobre su paso por el conjunto valencianista en su presentación como jugador del Racing de Santander, donde jugará esta temporada cedido por el club blanquinero. "La situación en Valencia es complicada. La historia del Valencia es muy grande. Es complicado estar en Mestalla y en la ciudad y no sentir el apoyo de la afición. Les deseo lo mejor", aseguró el portugués.

Con contrato con el Valencia CF hasta 2029, jugará esta campaña como cedido en el Racing de Santander, donde se reencontrará con Julen Agirrezabala, compañero el curso pasado. No existe opción de compra pactada y los norteños pagarán su ficha y una pequeña cantidad extra, por lo que en Mestalla esperan que cuaje una gran temporada que le permita mostrar el nivel que no llegó a tener a las órdenes de Corberán.

El centrocampista portugués, que llegó en 2022 procedente del Vitória Guimarães SC, vestirá la camiseta del conjunto cántabro después de cuatro temporadas como valencianista en las que ha disputado 119 partidos, marcando 4 goles y repartiendo 13 asistencias.

Un cambio que necesita Almeida, tal y como ha asegurado en su presentación en Santander: "Necesitaba un cambio en mi cabeza. Lo he pasado mal en los últimos tres años y necesitaba ser importante".

Almeida durante un entrenamiento con el Valencia / Redacción SD

"La primera temporada estaba muy motivado, con Gattuso era un juego bueno para mis características. Después nunca he tenido felicidad en el campo. No estaba cómodo por cosas que pasaron”, añadió el centrocampista luso sobre su paso por el Valencia CF. Además, no ocultó que la historia del Valencia "es muy grande" pero calificó de "complicado" que "no sentir el apoyo de Mestalla" o de "la ciudad". Pese a todo, el portugués "les deseo lo mejor” a su exequipo.

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Cedido sin opción de compra

Con contrato con el Valencia CF hasta 2029, Almeida jugará esta campaña como cedido en el Racing de Santander, donde se reencontrará con Julen Agirrezabala, compañero el curso pasado. No existe opción de compra pactada y los norteños pagarán su ficha y una pequeña cantidad extra, por lo que en Mestalla esperan que cuaje una gran temporada que le permita mostrar el nivel que no llegó a tener a las órdenes de Corberán. Con este movimiento, el club ha dejado de ingresar la cantidad esperada este verano para reinvertirla, pero mantiene el poder sobre el luso, que difícilmente bajará su cotización, a la vez que liberan una ficha y un salario completo.