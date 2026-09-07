El otro problema con el que no contaba Carlos Corberán: hasta cuatro jugadores lesionados

El Valencia CF tiene muchos problemas que no dejan de crecer. Dejando de lado los malos resultados deportivos, la deficitaria ventana del mercado de fichajes de Ron Gourlay y la pésima gestión de Meriton que lastra cada vez más al club, hay otro contratiempo que pesa cada jornada más. La temporada apenas acaba de comenzar y Carlos Corberán está viendo cómo la enfermería valencianista incorpora un nuevo futbolista prácticamente después de cada partido. Una situación especialmente delicada teniendo en cuenta que el equipo ya inició el curso con varias ausencias y con algunos jugadores cuya carga de minutos debía ser controlada.

El último en encender las alarmas ha sido Mouctar Diakhaby. El central guineano tuvo que abandonar este domingo el terreno de juego durante el Valencia CF-FC Barcelona después de notar problemas físicos. En el minuto 62 se tiró al césped y pidió el cambio, dando entrada al joven Iker Córdoba, que tuvo que estrenarse con el primer equipo en un escenario y ante un rival especialmente exigentes. A falta de las correspondientes pruebas médicas, todavía es pronto para conocer el alcance exacto del problema de Diakhaby. Mal currículum tiene el central en el apartado de lesiones. Por cierto, termina contrato el 30 de junio.

Es el último episodio de una secuencia que se está convirtiendo en una auténtica pesadilla para Corberán. El Valencia ha sufrido un contratiempo físico importante en cada uno de los cuatro encuentros que ha disputado desde que comenzó LaLiga. Y, ojo, que el viernes se juega en el Sánchez Pizjuán ante el Sevilla FC y el martes siguiente contra el Alavés de Quique Sánchez Flores en Mendizorroza.

De Haas abrió una preocupante lista

Todo empezó contra el Celta de Vigo en Mestalla, en el primer encuentro liguero disputado por los blanquinegros. Justin de Haas tuvo que ser sustituido al descanso después de sufrir un problema en el tobillo derecho. Las pruebas posteriores confirmaron un esguince del complejo lateral del tobillo, por el que inició tratamiento médico, rehabilitación y readaptación sin que el club estableciera públicamente una fecha concreta para su regreso.

Justin De Haas salió cogeando de Mestalla / SD

La baja tuvo especial incidencia porque el central neerlandés había llegado precisamente para incrementar las alternativas de Corberán en una defensa que ya comenzaba el campeonato con efectivos importantes entre algodones.

La siguiente víctima fue Guido Rodríguez. El internacional argentino había participado en el encuentro contra el Real Betis, jugando hasta el minuto 88, pero posteriormente volvió a acusar problemas físicos. El Valencia comunicó el 29 de agosto que el centrocampista sufría una lesión en la musculatura del cuádriceps de la pierna derecha, obligándole igualmente a iniciar tratamiento y readaptación.

La importancia de Guido en el plan de Corberán hacía todavía más sensible su ausencia. El argentino había comenzado el curso como una de las piezas de jerarquía de la plantilla y su baja condicionó las alternativas del entrenador tanto en el centro del campo como en una estructura defensiva en la que el técnico había recurrido a diferentes soluciones tácticas. La realidad es que arrastraba problemas físicos de antes, pero la falta de fondo de armario trae este tipo de consecuencias.

Sadiq, KO en Riazor

Tampoco salió indemne el Valencia de su tercer encuentro. En la visita al Deportivo de La Coruña, Umar Sadiq sufrió un nuevo problema muscular, aunque el delantero pudo permanecer sobre el terreno de juego hasta el final del partido.

Umar Sadiq se lamenta de la ocasión perdida / Germán Caballer

Las pruebas realizadas determinaron que el atacante padecía una afectación en la región isquiotibial. Problemón hasta Navidad, aunque Corberán aseguró que el club está rastreando el mercado de agentes libres para lograr fichar un hombre para la delantera. Tres partidos, tres nuevos problemas físicos... Y contra el Barcelona llegó el cuarto.

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La lesión de Diakhaby golpea donde más duele

El caso de Diakhaby resulta especialmente preocupante por las circunstancias que rodeaban al central antes incluso del comienzo del campeonato. El cuerpo técnico había diseñado durante el verano un plan específico para administrar sus cargas y sus minutos, después de las numerosas lesiones que han marcado sus últimas temporadas. Sin embargo, Corberán decidió reservar a Tárrega de inicio contra el Barça, entrando en la segunda parte. Al final tuvo minutos Iker Córdoba.