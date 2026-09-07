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La resaca de un Valencia - Barcelona a 34 grados: once lipotimias y dos golpes de calor

La Liga mantuvo el horario de las 16:15 horas pese a las altas temperaturas, lo que obligó al colegiado Díaz de Mera a establecer pausas de hidratación durante el enfrentamiento

Una aficionada se abanica en Mestalla, ayer

Una aficionada se abanica en Mestalla, ayer

Fernando Bustamante

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Alfredo Castelló

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El Valencia – Barcelona se jugó este domingo con una temperatura de 34 grados, a lo que se unía una humedad pegajosa. Jugadores y aficionados sufrieron en sus carnes el disputar un encuentro a las 16:15 horas con un calor infernal.

La Liga, quien fijó el horario, repartió gorras con su logo para que los aficionados que localidades cara al sol se protegieran. Por su parte, el colegiado Díaz de Mera, aplicó el protocolo y se realizaron dos pausas de hidratación, una en cada tiempo.

Reparten gorras en Mestalla

Gorras de LaLiga repartidas en Mestalla / L-EMV

En este sentido, Cruz Roja preparó un dispositivo preventivo para afrontar las altas temperaturas previstas. Así, desde el Valencia CF informan que la jornada en Mestalla se saldó con 19 personas atendidas, de las cuales once fueron lipotimias y dos golpes de calor. El resto de atenciones: picaduras y traumatismo.

Desde el club de Mestalla puntualizan que los datos de atenciones de Cruz Roja registrados este domingo no son extraodinarios y que son similares a los cifrados en otros partidos en condiciones climáticas parecidas.

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El próximo domingo, el Levante-Barça también se disputará en el Ciutat de València a las 16:15 horas.

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