Rodri Hernández sobre el Valencia CF: "Son malísimos"

La gestión de Meriton Holdings ha reducido al Valencia CF a su mínima expresión, convirtiendo a un club grande en un equipo indolente, alejado de la lucha por Europa, acostumbrado a ver muy de cerca el descenso y sonrojando a su afición temporada tras temporada. Poco queda de la entidad que se hacía respetar allá donde iba. En el último partido recibió cinco goles del Barça en una goleada histórica en contra y los jugadores azulgranas alucinaron con el bajo nivel de los valencianistas.

El Día Después de Movistar Plus, de hecho, cazó a Rodri -que acababa de ser ovacionado por Mestalla- teniendo una reveladora charla con sus compañeros en el banquillo, comentando con cara de asombro la pésima actuación del Valencia CF.

"Son muy flojos"

"Son muy flojos estos. Son muy malos. Malísimos", comentaba el madrileño a Pau Cubarsí y Eric García en el banquillo después de salir del campo y ver en acción a los jugadores del Valencia con un semblante extrañado.

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Rodri frente a Javi Guerra / Jordi Canto

No acabó ahí, sino que preguntó cómo había quedado el Valencia CF la temporada anterior y después dejó una frase lapidaria: "No han pasado del centro del campo", señalaba Rodri con unas dolorosas palabras que dan un retrato muy fidedigno de en lo que han convertido al conjunto de Mestalla.