Ultimátum del Valencia CF a Carlos Corberán: tiene tres partidos para revertir la situación y sacar al equipo del pozo

La grave situación deportiva que atraviesa el Valencia CF cuando no se ha cumplido ni el primer mes de competición de la temporada 2026-2027, ha encendido todas las alarmas en la entidad de Mestalla, con los focos puestos sobre la figura del entrenador Carlos Corberán.

El equipo dirigido por el técnico de Cheste es colista de la clasificación de la Liga EA Sports, con un solo punto y con números paupérrimos: un gol a favor y nueve en contra. Ambos datos, representan los peores registros a estas alturas de campeonato en toda la historia del club blanquinegro.

Ante esta situación, según avanzó anoche el Partidazo de Cope, el Valencia CF ha dado a Carlos Corberán los tres proximos partidos para tratar de revertir el juegos y los resultados del equipo, o presumiblemente será destituido, en busca de un impulso que trate de evitar (otra vez) el descenso a la categoría de plata del fútbol español.

Dos salidas y un partido en casa

En los próximos quince días, el Valencia tiene dos salidas consecutivas y un tercer partido en el coliseo de la Avenida de Suecia. Así, el conjunto blanquinegro visita este viernes el Sánchez Pizjuán para medirse al Sevilla de Luis Garía Plaza. El equipo hispalense, con severas restricciones económicas similares al club de Mestalla, se ha reinventado y es sexto en la tabla, con siete puntos, merced a sus dos victorias, un empate y una derrota.

La primera parte del Valencia CF - FC Barcelona en Mestalla, en imágenes / Fernando Bustamante

El martes 15 (20 horas), la plantilla valencianista visitará al Alavés de Quique Sánchez Flores, segundo actualmente en la clasificación con diez puntos. El conjunto vitoria está invicto, con tres triunfos y un empate. Por último, el domingo 20 de septiembre, el Valencia recibirá a la Real Sociedad en Mestalla (21 horas). El cuadro vasco no acaba de arrancar desde que ganara la Copa del Rey. A día de hoy, suma cuatro puntos con una victoria, un empate y dos derrotas.

Tras el partido ante los de San Sebastián, la Liga parará durante dos semanas consecutivas para celebrar compromisos internaciones de la selección española. De ahí que el ultimátum a Corberán tenga como fecha límite dicho encuentro en Mestalla. En caso de destitución, el nuevo técnico dispondría de una especie de minipretemporada para afrontar el siguiente choque, fijado para el fin de semana del 11 de octubre contra el Racing de Santander en el Sardinero.

Renovado hace dos meses

Cabe recordar que hace justo dos meses, coincidiendo con el primer día de entrenamientos de la campaña 26/27, el Valencia CF anunciaba la renovación del entrenador, Carlos Corberán, hasta 2028. El club ampliaba el contrato del técnico por una temporada adicional, en una decisión, "orientada a consolidar las bases del proyecto deportivo con el convencimiento de que Carlos Corberán es la persona idónea para liderar el crecimiento del equipo durante las próximas temporadas", afirmaba el Valencia en un comunicado, que añadía que apuesta por el técnico de Chesta "cuenta con el pleno respaldo del presidente Kiat Lim, así como del CEO de Fútbol Ron Gourlay, y refleja el compromiso de construir un proyecto competitivo, consistente y estable, con una visión tanto de presente como de futuro, para devolver al Valencia CF al lugar que le corresponde y competir por objetivos más ambiciosos".

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En cambio, tras cuatro partidos de Liga, con un solo punto y colista, la cuerda, como siempre sucede en estas situaciones, empieza a deshilacharse por la parte del entrenador, que según la Cope, tiene los tres próximos encuentros para revertir la situación.