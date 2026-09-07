Valencia CF, certificado de defunción

Pudo ser peor. Los temores se vieron cumplidos. Es imposible esperar algo bueno de un club en ruinas y de un equipo que carece de convicción en sus recursos. Lo mejor fue el resultado, el estropicio pudo haber alcanzado proporciones más humillantes todavía. Cualquier parecido con un Valencia-Barça de otras épocas es pura coincidencia. El equipo local compareció consciente de su inferioridad. No tendrá el equipo blaugrana una tarde tan plácida ni un oponente tan amable en lo que resta de temporada. Asumida la cruda realidad por los presentes, la única duda estribaba en saber cuándo caería el primer gol y cuántos tantos recibiría Dimitrievsky. El valencianismo asistió, entre consternado e impotente, a un nuevo episodio de su imparable degradación. No recuerdo haber presenciado jamás una diferencia tan acusada del Valencia con el Barça en feudo propio, ni una declaración de rendición tan patética como la exhibida por los jugadores de Corberán, superados por un rival que ganó sin despeinarse. En un ambiente irreal, sometidos a un calor sofocante, se consumó el esperpento. Una nueva deshonra para Mestalla.

LaLiga EA Sports: Valencia - Barcelona, en imágenes. / Kai Forsterling / EFE

Protestas insuficientes. La calle y la grada fueron los escenarios de las protestas de los aficionados, antes, durante, y a la conclusión del encuentro. La dimensión gigantesca del drama que sufre el Valencia por culpa de la familia Lim obligaría a una declaración de hostilidades permanente contra el especulador de Singapur y sus acólitos. Como novedad, ayer presidió Kiat el encuentro. Se presentó de sorpresa. Excelente estreno. El hijo del pescador comprobó con sus propios ojos la magnitud del desastre que han engendrado. Acompañado en el palco por Solís y Gourlay, todos con indumentaria informal, en un significativo contraste con el atuendo que lucían los integrantes de la directiva visitante, el presidente fue objeto de cánticos y abucheos. No se inmutó. Desde su pedestal, miró de soslayo a una afición que lo increpaba pero sin la acritud ni la virulencia que solo se reserva para los de aquí. Mestalla ha perdido la fuerza de la influencia. Se llena y se resigna. Acabada la función, la gente se vuelve a casa como si nada sucediera hasta la próxima.

Corberán, sin crédito. Mientras el añorado Quique, con el que algunos papanatas se aburrían en Mestalla hace años, se sale al frente del Alavés,- a quién el Valencia visita en 8 días- , la figura de Carlos Corberán está cada vez más devaluada. Sus duelos directos con el Barça ofrecen un saldo para sonrojarse. No es normal tanta fragilidad. El equipo adolece de fortaleza y exhibe una carencia de recursos alarmante que le llevan al ridículo y a sufrir marcadores escandalosos. Tanta reiteración resulta preocupante. Entre el entrenador y la plantilla parece existir una distancia que no conduce a nada bueno. Los números del inicio de temporada son catastróficos Queda mucho tiempo por delante, pero un año más, el Valencia ya se ha situado en la zona Meriton y luce el distintivo de colista. A tenor de lo visto, el discurso de Ron Gourlay en su esperada comparecencia, confirma las sospechas: estamos ante un comediante.

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El partido del Valencia CF contra el FC Barcelona, en imágenes / Fernando Bustamante /Eduardo Ripoll

La Liga de los intereses bastardos. Con los termómetros disparados, alcanzando temperaturas muy por encima de los valores permisibles para la práctica del deporte, se disputó el partido en Mestalla. Ni el ayuntamiento de la ciudad- autoridad competente en la materia-, ni la agrupación de peñas del club- teóricamente, órgano representativo de miles de aficionados-, levantaron la voz. La delegación del gobierno andaba más preocupada con el amplio despliegue policial. Mestalla parecía Normandía dada la peligrosidad de la afición valencianista. El silencio institucional supone una clara muestra de complicidad y cobardía. Se traga con todo. Hasta la barbaridad más impensable es aceptada. Una actitud que ofende el sentido común. El sistema se impone sin miramientos y sin dar explicaciones. Todos callan. Uno de los grandes clásicos del campeonato, un choque de culto a lo largo de la historia, fue sacrificado en beneficio de los oscuros intereses de la Liga de Fútbol Profesional. El organismo (in)competente, cometió, en un alarde de despotismo hacia los aficionados, un atropello, impensable en cualquier otra época, cuando el fútbol estaba en manos de personas más respetuosas y sensibles, y se regulaba por otros parámetros. La LFP decidió castigar a los asistentes a Mestalla con el peor horario posible y someterlos a una experiencia penosa. Tebas y los suyos, amparados por los clubes, actúan con una desfachatez inadmisible.