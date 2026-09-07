El Valencia CF registro uno de los peores arranques ligueros de su historia y Carlos Corberán clona los números de Rubén Baraja
El equipo dirigido por Carlos Corberán iguala el registro negativo de Rubén Baraja en la temporada 2024-25 al sumar únicamente un punto tras las cuatro primeras jornadas del campeonato
La trayectoria del Valencia en este inicio liguero recuerda a los precedentes de 1997, 1999 y 2016, cursos que marcaron el destino de sus respectivos entrenadores en el banquillo valencianista
El Valencia 2026-27 suma un solo punto después de cuatro jornadas, el mismo registro que hace dos temporadas. Solo tres equipos valencianistas comenzaron peor desde que la victoria vale tres puntos: los de 1997-98, 1999-00 y 2016-17, que perdieron sus cuatro primeros partidos. La historia, sin embargo, enseña desenlaces radicalmente distintos: dos destituciones casi inmediatas, la resistencia de Héctor Cúper y hasta una final de la Champions League.
El 0-5 encajado ante el Barcelona ha devuelto al Valencia a una parte particularmente incómoda de su historia. Cuatro partidos, un punto de doce posibles y un solo gol marcado sitúan al equipo de Carlos Corberán entre los cinco peores arranques ligueros del club en la era de los tres puntos por victoria. El precedente inmediatamente anterior es el de Rubén Baraja también alcanzó la jornada cuatro de 2024-25 con un único punto.
De Baraja a Corberán
En la temporada 24-25, Rubén Baraja inició el curso con tres derrotas (Barcelona por 1-2; frente a Celta por 3-1; y Athletic por 1-0) y un empate (Villarreal 1-1) . Ese mal inicio de Liga no acabó con la destitución de Baraja en ese momento sino casi cuatro meses después cuando el Valencia llegó al parón navideño con solo doce puntos en 17 partidos, unos números que empeoraban incluso la campaña 1985-86, cuando el club bajó a segunda división. El ‘Pipo’ fue relevado por Carlos Corberán, que hizo una segunda vuelta de Champions con 9 victorias, 7 empates y 5 derrotas.
Dos años después, Corberán ha clonado los números de Baraja, con un empate (Celta por 0-0) y tres derrotas frente a Betis (0-1), Deportivo de la Coruña (3-1) y Barcelona (0-5). La comparación resulta todavía más dura cuando se mira más allá de los puntos. El Valencia actual lleva un gol a favor y nueve en contra, una diferencia de -8. Ninguno de los otros cuatro equipos que tuvieron un inicio igual o por al actual presentaba después de cuatro jornadas un balance goleador tan negativo. El de 2016-17 recibió más tantos —diez—, pero también había marcado cinco.
1997-98: tres derrotas para Valdano y estreno amargo de Ranieri
La temporada 1997-98 empezó mal y cambió de entrenador antes incluso de alcanzar la cuarta jornada. Jorge Valdano inició el campeonato después de haber llegado a Mestalla durante el curso anterior, pero no sobrevivió a las tres primeras derrotas ante Mallorca (2-1), Barcelona (0-3) y Racing de Santander (2-1), partido en el que el técnico argentinó llegó a alienear a cuatro extranjeros sobre el césped. Tras su destitución, Claudio Ranieri debutó con derrota en Mestalla ante el Real Madrid (0-2) con un tanto del exvalencianista Pedja Mijatovic. En la quinta jornada, el Valencia venció 0-3 al Valladolid.
1999-00: el cero de doce de Cúper
Dos años después se produjo el precedente más desconcertante de todos. El Valencia del debutante Héctor Cúper, que había conquistado la Supercopa ante el Barcelona días antes, perdió sus cuatro primeros partidos de Liga: Racing de Santander (1-2), Espanyol (3-2), Alavés (0-2) y Betis (1-0). Tres días antes de la derrota en el Villamarín, el Valencia debutaba en Champions con victoria ente el Rangers (2-0). En la quinta jornada empató 0-0 con el Valladolid en Mestalla y en la sexta consiguió su primera victoria liguera en el Santiago Bernabéu por 2-3, con goles de Mendieta, Gerard y Claudio López. Al terminar la temporada, aquel equipo que había empezado con cero puntos de doce era tercero en la Liga y había alcanzado por primera vez la final de la Champions League, perdida 3-0 contra el Real Madrid en París.
2016-17: cuatro derrotas y Ayestarán destituido
Si el club resistió con Cúper, hizo exactamente lo contrario en 2016. Pako Ayestarán comenzó una temporada marcada por importantes cambios en la plantilla y encadenó cuatro derrotas consecutivas: Las Palmas (2-4), Eibar (1-0), Betis (2-3) y Athletic (2-1). La cuarta fue la última: dos días después de perder en San Mamés, el Valencia comunicó su destitución. Aquel Valencia encajó diez goles en las cuatro primeras jornadas, el peor dato defensivo de los cinco arranques analizados.
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