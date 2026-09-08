Una caída impide a Ricardo Ten buscar su segunda medalla en el Mundial

Adiós a la opción de doblete. Ricardo Ten no podrá repetir su éxito del año pasado, en el que subió en dos ocasiones al podio del Mundial de ciclismo. Y es que tras lograr la plata en la crono individual el pasado sábado, se cayó en un entrenamiento y sus lesiones le han impedido tomar la salida en la prueba en línea de este lunes.

Un duro revés para el valenciano, que buscaba en Alabama (Estados Unidos) el que habría sido su 21º oro mundial y la 37ª medalla en la cita mundialista, para la que era uno de los grandes favoritos a pesar de contar ya con 51 años.

Además, Ten sufre un doble castigo con su ausencia en la carrera que cerraba el Mundial, ya que este campeonato cuenta y concede puntos de cara a los Juegos Paralímpicos de Los Ángeles.

Ricardo Ten, en el segundo escalón del podio en la crono del sábado. / RFEC

Segunda medalla para Vos

Quien sí logró otra medalla de plata fue la también española Manuel Vos, quien reeditó su maillot arcoíris de campeona del mundo de la prueba de ruta para bicicletas de mano (H1) tras imponerse con claridad en el evento del Mundial de Ciclismo Paralímpico que se está disputando en Huntsville (Estados Unidos).

Vos dio el primer oro para la delegación española en el campeonato, logrando su segundo metal tras la plata en la prueba de contrarreloj y la tercera del equipo tras el subcampeonato también de Ricardo Ten en la crono de la clase C1.

Manuela Vos se hizo con el triunfo de forma autoritaria tras dominar claramente en el recorrido de 13,8 kilómetros, que completó en un tiempo de 44:29 y aventajando en 3:50 a la segunda clasificada, la uzbeca Pokiza Akhmadbekova.

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Además, la madrileña Eva Moral concluyó en la sexta posición de la prueba de la clase H4 para bicicletas de mano con un tiempo de 1:37:31, a dos minutos del podio, mientras que en la clase H3 Luis García Marquina terminó séptimo de una prueba muy igualada y con un gran grupo jugándose la victoria al esprint, con Héctor Esturillo ocupando el decimosexto lugar. En triciclos, Antonio Prieto concluyó octavo en la clase T2 después de completar los 41,4 kilómetros en 1:11:56, mientras que en T1 Gonzalo García Abella terminó en la décimo posición.