Miguel Zorío, lider de Marea Valencianista: "Hay que intensificar la presión política, social y judicial para desalojar a Peter Lim"

Miguel Zorío, ex vicepresidente del Valencia CF, y máximo responsable de Marea Valencianista, considera que el tiempo "le esté dando la razón a la batalla que inició en solitario en 2014" contra la venta del club a Peter Lim. “Es una pena ver como el que era tercer club de fútbol de España, 8º de Europa y uno de los 10 grandes del mundo, está siendo masacrado por la gestión de Peter Lim, Ron Gourlay, Javier Solís, Inma Ibáñez, Corberán… Pero no son ellos los únicos culpables del drama que vive el Valencia CF".

Miguel Zorío, líder de Marea Valencianista / JM López

El opositor a Lim remarca que "no podemos olvidar el papel que han jugado en todo este proceso los políticos de los tres grandes partidos valencianos, con María José Catalá y su jefe de gabinete a la cabeza; no podemos olvidar a Amadeo Salvo y el del power point; no podemos olvidar a los miembros de la Fundación del Valencia CF; no podemos olvidar al responsable político del protectorado de fundaciones, que apoyó la venta por debajo de su precio real; no podemos olvidar a los empresarios que presionaron a los concejales díscolos; no podemos olvidar a los representantes vecinales que siguen callados ante el pisoteo continuo al que son sometidos en el nuevo Mestalla; no podemos olvidar a los representantes de las peñas y de los veteranos del Valencia CF, que siguen pisando las alfombras del palco de Lim a cambio de unas migajas de pan; no podemos olvidar a los monchitos mediáticos que bailan al son que marca Javier Solís; no podemos olvidar a Tebas y sus oscuras razones de no cumplir con su obligación de controlar el dinero que sale todos los años desde el club a Hong Kong; no podemos olvidar a los representantes de la justicia, que actúan más como guardianes del palacio, que como paladines de la verdad; no podemos olvidar al nefasto representante de los pequeños accionistas que vende su alma por vender cuatro cervezas; y no podemos olvidar a un Mestalla acomodado y sumido en una tremenda depresión, que no reacciona dirigiendo sus tanques contra los verdaderos culpables”, afirma.

Gourlay y Corberán, sin nivel

Zorió explica que “todos estamos de acuerdo que la mayoría de los integrantes de la plantilla de jugadores del Valencia CF no hubieran vestido esta camiseta ni en sus mejores sueños; o que Ron Gourlay o Corberán no tienen nivel para ser los máximos responsables deportivos (por cierto, llevo diciendo hace mucho tiempo que Ron nunca fue director deportivo del Chelsea. Ahora, hasta los monchitos lo usan para tapar las vergüenzas de Javier Solís). Pero ellos no son culpables de no tener el nivel para defender el escudo del murciélago. Mestalla se equivoca de enemigos, y los monchitos de Solís desvían la atención”, insiste el ex vicepresidente del Valencia CF.

La fotografía con la que el Valencia CF oficializó la llegada de Gourlay a finales de mayo de 2025 / VCF Media

Para Zorío, “la única solución es forzar la venta del club por el precio real de las acciones de Lim. Nadie va a venir a pagarle 500 millones a él y asumir casi 800 de deuda. Es una operación de 1300 millones de euros, a los que habría que sumar 150 millones parra fichajes. Una locura irreal. Lim está usando al Valencia CF como un eslabón más de su cadena de empresas off shore. Comenzó con Mint Capital, la empresa que blanqueaba el dinero de Cristiano Ronaldo. Comenzó con los fichajes de Jorge Mendes a los clubes portugueses: salían 100 millones del Valencia CF y sólo llegaban la mitad (todo documentado en la Bolsa de Lisboa y tapado por los monchitos mediáticos valencianos). Continuó con los extraños préstamos capitalizados dados por Lim al Valencia CF y con una curiosa travesía de dinero entre Valencia y Hong Kong. Continuó con el ilegal pelotazo urbanístico aprobado con nocturnidad en el despacho del concejal de urbanismo de Catalá, previa reunión secreta entre José Marí Olano y el abogado de Lim. Y siempre ha finalizado con el muro judicial, empresarial y social levantado en Valencia para defender a Peter Lim, por razones que se me escapan, pero que con pico pala, descubriré”, alerta.

Pico pala contra Lim

El representante de Marea Valencianista insiste, “hay que seguir pico pala contra Lim, pero con una estrategia inteligente. Los tanques hay que dirigirlos contra la alcaldesa y el resto de representantes y candidatos municipales: no creo que a nadie le convenga llegar al mayo electoral con un estadio casi terminado, que no se podrá pagar con el equipo en segunda división (y si no está en Europa de forma continuada, tampoco). Los tanques hay que dirigirlos hacia la justicia y la fiscalía, para que hagan su trabajo con las pruebas que ya tienen. Los tanques hay que dirigirlos contra los monchitos mediáticos responsables del blanqueamiento de dientes alentando por Javier Solís. Sólo con esa presión, Peter Lim se sentará para vender sus acciones a un precio realista. Hay que recordar que el acuerdo de compra que firmó, no da la posibilidad a los accionistas del Valencia CF de igualar cualquier intento de venta de acciones que el singapurense quiera hacer. Y llegado ese momento, haremos una oferta formal para recuperar el club, dirigirlo con gente de primer nivel y devolver al Valencia CF a la senda de éxitos que han jalonado su historia. Y, por cierto, que no me vengan los monchitos con el cuento del lobo, de a ver quién viene después de Lim. Nadie será peor que él”, concluye.