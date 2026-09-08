Habla la afición
Rafa, socio accionista del Valencia CF desde hace más de 25 años: "La resignación es todavía más peligrosa que la rabia"
El socio accionista lanza una carta abierta para reclamar unidad entre asociaciones, peñas, periodistas, exjugadores, accionistas y aficionados en un momento que considera crítico para el futuro del club: "Unidos volvemos a ser el Valencia CF"
El valencianismo vuelve a levantar la voz después de la dificultad que atraviesa el club de Mestalla. Y esta vez lo hace desde el sentimiento más puro de un aficionado que lleva toda una vida ligado a su equipo.
Rafa, socio accionista del Valencia CF desde hace más de 25 años, ha difundido una carta abierta remitida a Levante-EMV en la que expresa su preocupación por el momento que atraviesa el club y, especialmente, por un sentimiento que considera todavía más peligroso como es la resignación de su afición, sobre todo después de la derrota 0-5 al FC Barcelona en Mestalla.
"Estoy hundido porque siento que nuestro club se está apagando. Y lo peor de todo es que tengo la sensación de que nosotros también nos estamos apagando con él", asegura después de que Valencia CF firmara un arranque de Liga alarmante, ya que sigue sin conocer la victoria tras cuatro jornadas y apenas suma un punto de doce posibles, con un empate y tres derrotas que agravan la preocupación en Mestalla.
Vinculación familiar
Así que el mensaje de Rafa nace desde una vinculación familiar con el Valencia CF porque durante años, él acudió a Mestalla con su abuelo, su tío, su hermano y otros miembros de su familia.
Sin embargo, después de años de protestas, manifestaciones, pancartas, movilizaciones y diferentes iniciativas, considera que una parte del valencianismo ha entrado en una etapa de agotamiento: "Estamos cansados. Muy cansados", reconoce. Y lanza una advertencia: "Poco a poco el valencianismo ha ido cayendo en algo que, para mí, es todavía más peligroso que la rabia: la resignación".
Dejar atrás las divisiones
El objetivo de Rafa es unir al valencianismo, ya que considera que existen asociaciones, peñas, colectivos, pequeños accionistas, medios de comunicación, exjugadores y miles de aficionados que comparten una preocupación similar, pero que actúan por separado: "Llevamos demasiado tiempo luchando cada uno por nuestro lado", sostiene.
Por eso cree que las diferencias internas han terminado debilitando la capacidad de respuesta de la propia afición: "Tenemos diferencias entre nosotros. Diferentes maneras de entender qué hay que hacer, cuándo hacerlo o quién debe hacerlo. Y mientras discutimos esas diferencias, nuestro Valencia continúa perdiendo fuerza, identidad e ilusión".
"En la misma mesa"
También reclama que las voces del valencianismo sean capaces de coordinarse: "Ha llegado el momento de sentarnos todos en la misma mesa. De dejar a un lado egos, diferencias personales, protagonismos y discusiones del pasado", escribe.
El objetivo es que el valencianista de a pie vuelva a sentir que su voz puede tener fuerza: "Podemos no estar de acuerdo en todo y, aun así, caminar juntos en aquello que sí compartimos", defiende.
Y aquello que comparten, remarca, está por encima de cualquier diferencia personal o colectiva: el Valencia Club de Fútbol.
Las generaciones
"Recuerdo lo que significaba ir a Mestalla con mi abuelo. Recuerdo lo que significa compartir el Valencia con mi tío, con mi hermano, con mi familia. Y me niego a pensar que nuestra generación vaya a ser la que simplemente observe cómo todo aquello se va apagando".
Para él, la identidad del club trasciende cualquier etapa de gestión: "El Valencia no pertenece emocionalmente a una persona, a una empresa ni a una generación. El Valencia pertenece a su historia y a su gente".
La carta termina con una frase destinada a convertirse en el lema de su llamamiento: "Hablemos. Sentémonos. Coordinémonos. Y después decidamos juntos qué podemos hacer. Pero hagámoslo juntos. Porque separados somos miles de valencianistas cansados. Unidos volvemos a ser el Valencia. AMUNT VALENCIA".
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