Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Rita Barberáincendio vehículo ValenciaTiempo Valencia hoyJefatura de ValenciaPiromano DéniaEmbalses valencianosAgricultora valenciana
instagramlinkedin

Habla la afición

Rafa, socio accionista del Valencia CF desde hace más de 25 años: "La resignación es todavía más peligrosa que la rabia"

El socio accionista lanza una carta abierta para reclamar unidad entre asociaciones, peñas, periodistas, exjugadores, accionistas y aficionados en un momento que considera crítico para el futuro del club: "Unidos volvemos a ser el Valencia CF"

Rafa, a la derecha, en Mestalla junto a Vicente y Jonathan

Rafa, a la derecha, en Mestalla junto a Vicente y Jonathan / Levante EMV

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Jaime Roch

Jaime Roch

València

El valencianismo vuelve a levantar la voz después de la dificultad que atraviesa el club de Mestalla. Y esta vez lo hace desde el sentimiento más puro de un aficionado que lleva toda una vida ligado a su equipo.

Rafa, socio accionista del Valencia CF desde hace más de 25 años, ha difundido una carta abierta remitida a Levante-EMV en la que expresa su preocupación por el momento que atraviesa el club y, especialmente, por un sentimiento que considera todavía más peligroso como es la resignación de su afición, sobre todo después de la derrota 0-5 al FC Barcelona en Mestalla.

"Estoy hundido porque siento que nuestro club se está apagando. Y lo peor de todo es que tengo la sensación de que nosotros también nos estamos apagando con él", asegura después de que Valencia CF firmara un arranque de Liga alarmante, ya que sigue sin conocer la victoria tras cuatro jornadas y apenas suma un punto de doce posibles, con un empate y tres derrotas que agravan la preocupación en Mestalla.

Vinculación familiar

Así que el mensaje de Rafa nace desde una vinculación familiar con el Valencia CF porque durante años, él acudió a Mestalla con su abuelo, su tío, su hermano y otros miembros de su familia.

Sin embargo, después de años de protestas, manifestaciones, pancartas, movilizaciones y diferentes iniciativas, considera que una parte del valencianismo ha entrado en una etapa de agotamiento: "Estamos cansados. Muy cansados", reconoce. Y lanza una advertencia: "Poco a poco el valencianismo ha ido cayendo en algo que, para mí, es todavía más peligroso que la rabia: la resignación".

La primera parte del Valencia CF - FC Barcelona en Mestalla, en imágenes

La afición del Valencia CF protesta en los aledaños de Mestalla / Fernando Bustamante

Dejar atrás las divisiones

El objetivo de Rafa es unir al valencianismo, ya que considera que existen asociaciones, peñas, colectivos, pequeños accionistas, medios de comunicación, exjugadores y miles de aficionados que comparten una preocupación similar, pero que actúan por separado: "Llevamos demasiado tiempo luchando cada uno por nuestro lado", sostiene.

Por eso cree que las diferencias internas han terminado debilitando la capacidad de respuesta de la propia afición: "Tenemos diferencias entre nosotros. Diferentes maneras de entender qué hay que hacer, cuándo hacerlo o quién debe hacerlo. Y mientras discutimos esas diferencias, nuestro Valencia continúa perdiendo fuerza, identidad e ilusión".

La gran pitada de Mestalla y gritos de '¡Fuera, fuera!' para despedir a los jugadores tras el 0-5 contra el FC Barcelona

La gran pitada de Mestalla y gritos de '¡Fuera, fuera!' para despedir a los jugadores tras el 0-5 contra el FC Barcelona

Redacción Levante-EMV

"En la misma mesa"

También reclama que las voces del valencianismo sean capaces de coordinarse: "Ha llegado el momento de sentarnos todos en la misma mesa. De dejar a un lado egos, diferencias personales, protagonismos y discusiones del pasado", escribe.

El objetivo es que el valencianista de a pie vuelva a sentir que su voz puede tener fuerza: "Podemos no estar de acuerdo en todo y, aun así, caminar juntos en aquello que sí compartimos", defiende.

Y aquello que comparten, remarca, está por encima de cualquier diferencia personal o colectiva: el Valencia Club de Fútbol.

La afición espera al equipo y a la directiva fuera de Mestalla.

La afición espera al equipo y a la directiva fuera de Mestalla tras el partido contra el FC Barcelona. / F. Bustamante

Las generaciones

"Recuerdo lo que significaba ir a Mestalla con mi abuelo. Recuerdo lo que significa compartir el Valencia con mi tío, con mi hermano, con mi familia. Y me niego a pensar que nuestra generación vaya a ser la que simplemente observe cómo todo aquello se va apagando".

Para él, la identidad del club trasciende cualquier etapa de gestión: "El Valencia no pertenece emocionalmente a una persona, a una empresa ni a una generación. El Valencia pertenece a su historia y a su gente".

Noticias relacionadas

La carta termina con una frase destinada a convertirse en el lema de su llamamiento: "Hablemos. Sentémonos. Coordinémonos. Y después decidamos juntos qué podemos hacer. Pero hagámoslo juntos. Porque separados somos miles de valencianistas cansados. Unidos volvemos a ser el Valencia. AMUNT VALENCIA".

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La jueza del caso Azud confirma que Rita Barberá estaba al tanto de las tramas en el PAI del Grao, el hospital de la Católica o la UTE los Hornillos
  2. Mayrén Beneyto: 'Es el rey emérito el que le pide' a Rita Barberá apoyar los eventos de Urdangarín
  3. Los directores de centros alzan la voz: 'Creemos en la educación pública, es lo que nos mueve, pero todo tiene un límite
  4. Valencia - Barcelona, en directo hoy: última hora del partido de LaLiga EA Sports en Mestalla
  5. La Policía Nacional detiene a un neonazi por lanzar a su pareja del coche en marcha en Gandia
  6. Ferran Torres no quería hacer política, pero llevó el lema de Trump: qué hay detrás de la polémica gorra
  7. Kiat Lim llega a València por sorpresa y en un vuelo privado
  8. Rita Barberá es el principio y fin de una etapa' ... 'Cometió un error: volver a presentarse en las elecciones

Profesores a 24 horas del inicio de curso: «Tenemos clases a más de 30 grados»

Profesores a 24 horas del inicio de curso: «Tenemos clases a más de 30 grados»

Piden a Sagunt la compra de la casa donde nació Joaquín Rodrigo para convertirla en un museo del compositor

Piden a Sagunt la compra de la casa donde nació Joaquín Rodrigo para convertirla en un museo del compositor

La Fundació del Disseny presenta la cuarta edición del València Design Fest con más de 60 actividades

La Fundació del Disseny presenta la cuarta edición del València Design Fest con más de 60 actividades

Sagunt cederá la gestión integral del alumbrado a cambio de una renovación total de las farolas

Sagunt cederá la gestión integral del alumbrado a cambio de una renovación total de las farolas

La viñeta de hoy

La viñeta de hoy

Rafa, socio accionista del Valencia CF desde hace más de 25 años: "La resignación es todavía más peligrosa que la rabia"

Rafa, socio accionista del Valencia CF desde hace más de 25 años: "La resignación es todavía más peligrosa que la rabia"

Quiénes son los cinco jueces que han intervenido en el caso Taula que afectó a Rita Barberá y su grupo municipal

Quiénes son los cinco jueces que han intervenido en el caso Taula que afectó a Rita Barberá y su grupo municipal

Dos mujeres recorren cien kilómetros de Cullera a Alginet con 'scooters' adaptadas para dar visibilidad al dolor crónico

Dos mujeres recorren cien kilómetros de Cullera a Alginet con 'scooters' adaptadas para dar visibilidad al dolor crónico
Tracking Pixel Contents