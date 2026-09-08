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Rober Brugué desafía al Barça: “Vamos sin miedo, sin complejos y a por todas”

El capitán del Levante confía en la fortaleza del bloque ante el líder de la liga tras encadenar seis triunfos consecutivos como locales en el estadio granota

Brugué estalla tras el gol ante el Betis .

Brugué estalla tras el gol ante el Betis . / José Manuel López

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Valencia

El delantero y capitán del Levante, Roger Brugué, aseguró que su equipo afrontará “sin miedo, sin complejos y a por todas” el partido del próximo domingo ante el Barcelona, líder de la liga y que cuenta sus encuentros por victorias.

“El Barça es un gran rival y viene en un buen momento, pero también sabemos que en casa estamos fuertes. Llevamos seis victorias seguidas en casa y vamos sin miedo, sin complejos y a por todas”, afirmó a los medios oficiales del club Brugué, que confía en las posibilidades del Levante ante su afición. “Vamos a trabajar, a hacer un buen plan de partido y ¿por qué no?”, añadió.

El capitán valoró también el empate cosechado el pasado domingo ante el Málaga (0-0), un encuentro en el que, pese a buscar el triunfo, consideró positivo sumar a domicilio. “Preparamos el partido para ganar, pero fue un partido duro. Ellos también querían la primera victoria y jugaban en casa. Fue un partido muy trabajado”, explicó.

Brugué destacó, además, la actuación del guardameta Mathew Ryan, que detuvo un penalti y permitió al Levante mantener sus opciones. “Lo hizo muy bien en el penalti porque no es fácil quedarte en medio y lo hizo bien”, señaló.

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Por último, el delantero subrayó la importancia de la unión en un vestuario renovado este verano. “No tenemos súper estrellas. Tenemos que ir todos a una, ser un bloque”, afirmó, convencido de que “la unión, correr más que nadie y darlo todo” debe marcar el camino del equipo esta temporada.

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