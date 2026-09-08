Rober Brugué desafía al Barça: “Vamos sin miedo, sin complejos y a por todas”

El delantero y capitán del Levante, Roger Brugué, aseguró que su equipo afrontará “sin miedo, sin complejos y a por todas” el partido del próximo domingo ante el Barcelona, líder de la liga y que cuenta sus encuentros por victorias.

“El Barça es un gran rival y viene en un buen momento, pero también sabemos que en casa estamos fuertes. Llevamos seis victorias seguidas en casa y vamos sin miedo, sin complejos y a por todas”, afirmó a los medios oficiales del club Brugué, que confía en las posibilidades del Levante ante su afición. “Vamos a trabajar, a hacer un buen plan de partido y ¿por qué no?”, añadió.

El capitán valoró también el empate cosechado el pasado domingo ante el Málaga (0-0), un encuentro en el que, pese a buscar el triunfo, consideró positivo sumar a domicilio. “Preparamos el partido para ganar, pero fue un partido duro. Ellos también querían la primera victoria y jugaban en casa. Fue un partido muy trabajado”, explicó.

Brugué destacó, además, la actuación del guardameta Mathew Ryan, que detuvo un penalti y permitió al Levante mantener sus opciones. “Lo hizo muy bien en el penalti porque no es fácil quedarte en medio y lo hizo bien”, señaló.

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Por último, el delantero subrayó la importancia de la unión en un vestuario renovado este verano. “No tenemos súper estrellas. Tenemos que ir todos a una, ser un bloque”, afirmó, convencido de que “la unión, correr más que nadie y darlo todo” debe marcar el camino del equipo esta temporada.