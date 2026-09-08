El Valencia CF en el sótano del descenso: una de cada tres jornadas como colista ha sido con Meriton

El 0-5 encajado ante el Barcelona en Mestalla ha devuelto al Valencia CF a uno de los lugares más incómodos de su historia. Tras la cuarta jornada de la temporada 2026-27, el conjunto valencianista en la vigésima posición de la clasificación, con un punto, un gol a favor y nueve en contra. El conjunto de blanquinegro no era farolillo rojo desde enero de 2025. Desde entonces, han pasado algo más de 600 días y, aunque desde entonces ha estado unas cuantas veces en zona de descenso, nunca había vuelto a la última posición de la tabla.

En sus 92 temporadas en Primera División, el Valencia ha ocupado el farolillo rojo en 46 jornadas, de las cuales 20 (el 43,5% del total) se concentran únicamente en dos campañas, la 1982-83 y la 2024-25, con diez en cada una, (un 21,7 %). Y la diferencia respecto al resto resulta abismal: fuera de esos dos cursos, ninguna otra temporada valencianista registra más de tres jornadas como colista. En cambio, en la era Meriton la posición de colista asciende por el momento a 13 jornadas de las 46 de toda la historia, lo que representa el 28% del total.

El farolillo rojo, por tanto, ha sido históricamente una excepción para el Valencia. Solo aparece en 19 de las 92 temporadas, tal como recoge @pedritonumeros. En las otras 73, casi ocho de cada diez, el equipo nunca cayó jornada alguna al último puesto. De hecho, en la campaña del descenso (85-86), el cuadro blanquinegro nunca fue último.

De los años treinta al gran agujero de 1982-83

Las primeras apariciones se remontan casi al nacimiento de la trayectoria valencianista en la élite: una jornada en 1931-32, otra en 1932-33 y dos en 1934-35. Después desapareció durante años y reapareció con más frecuencia entre finales de los cincuenta y los sesenta: tres jornadas en 1957-58, una en 1958-59, tres en 1959-60, una en 1960-61 y 1961-62, otra en 1963-64 y cuatro más repartidas entre 1968-69 y 1969-70.

La tendencia volvió a diluirse. Una jornada como último en 1970-71 resulta especialmente paradójica porque aquella misma temporada acabó con el Valencia proclamándose campeón de Liga. Hubo después otro paso fugaz por el último puesto en 1977-78.

La temporada 82-83 fue (hasta entonces) una de las lagunas de sufrimiento liguero valencianista. El contexto del club tampoco ayudaba. Las reformas de Mestalla acometidas con motivo del Mundial de España de 1982 tuvieron un enorme impacto económico sobre la entidad y llegaron a sumir al club en una delicadísima situación financiera. La crisis deportiva encontró así terreno abonado en un Valencia que venía de años de inversiones y de una etapa de grandes nombres y títulos, pero que entró en los ochenta con unas circunstancias mucho más difíciles. El Valencia ocupó plaza de colista durante diez jornadas del campeonato y su permanenencia parecía una químera. Pese a las circuntancias adversas, el club de Mestalla logró la salvación en la última jornada gracias a la victoria en Mestalla contra el Real Madrid con el célebre gol de Tendillo y otros resultados favorables.

De diez a diez: 2024-25 iguala el peor registro

Entre aquella temporada y la 2024-25 hubo episodios de enorme inestabilidad, pero ninguno se acercó a semejante permanencia en el fondo. El Valencia fue último dos jornadas en 1999-2000, y otras tantas en 2016-17, ambas coincidiendo con un horrible arranque liguero con cuatro derrotas en las primeras jornadas ligueras. Tambén ocupó una fecha como colista en 2007-08, la primera de aquel torneo.

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Pero en el curso 2024-25 se repitió exactamente el número de 1982-83: diez jornadas como colista. Aquella campaña, la tercera de Rubén Baraja en el banquillo blanquinegro, comenzó con solo seis puntos en las primeras diez jornadas (una victoria y tres empates). En este sentido, la DANA obligó a aplazar dos fechas (Espanyol y Real Madrid) hundiendo todavía más en la clasificación al conjunto de Mestalla. De hecho, el regreso a la competición, en el emocionante partido ante el Betis con homenaje a las víctimas incluidas, acabó con un 4-2, victoria que permitía al Valencia abandonar el “farolillo rojo”. En total, el Valencia fue colista entra las jornadas 2 y 5, de la 10 a la 14, y de la 17 a la 19. Pese a la victoria, Baraja fue destituido en diciembre con solo doce puntos y llegó Carlos Corberán que evitó el descenso. De hecho, el Valencia estuvo en posiciones de descenso en las primeras fechas de la segunda vuelta pero nunca colista.