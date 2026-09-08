El Sánchez-Pizjuán, campo propicio para el Valencia CF en el último lustro

El Valencia CF visitará este viernes en la quinta jornada de Liga al Sevilla en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, donde no pierde desde el año 2021 con dos victorias y dos empates desde entonces, con un último resultado de 0-2.

La última derrota de los valencianistas en Nervión fue en la sexta jornada de la temporada 2021-22 en un partido que el equipo de José Bordalás perdió con goles del Papu Gómez, Toni Lato, en propia puerta, y Rafa Mir, mientras que Hugo Duro marcó el 3-1.

En la temporada 2022-23 y 2024-25, el equipo blanquinegro volvió a València con un punto fruto de un empate por 1-1 en dos partidos en los que se le escaparon los tres puntos de la misma manera al final de cada encuentro.

En la temporada 2023-24, Mouctar Diakhaby y Javi Guerra dieron la victoria a los valencianistas después de que En-Nesyri empatara el gol inicial de franco-guineano y en el partido más reciente entre ambos el Valencia, la pasada campaña, volvió a anotar dos goles y no recibió ninguno.

Esa última visita de los valencianistas al Ramón Sánchez-Pizjuán fue en la jornada 29 de la pasada temporada, el 21 de marzo de 2026, a la que el equipo de Carlos Corberán llegaba décimo cuarto con 32 puntos mientras que el Sevilla de Matías Almeyda era décimo quinto con 31 puntos, a tres del descenso.

El Valencia ganó al conjunto hispalense y tomó oxígeno con un partido redondo gracias a los tantos poco antes del descanso de Hugo Duro (m.38) y del belga Largie Ramazani (45+5) para, a su vez, hundir a un Sevilla incapaz de reaccionar en la segunda parte.

Por parte del Sevilla jugaron Odysseas, Azpilicueta (Adams), Gudelj, Kike Salas, Suazo, Agoumé (Mendy), Sow (Castrín), Juanlu, Alexis (Isaac), Vargas (Oso) y Maupay.

Por parte del Valencia lo hicieron Dimitrievski, Nuñez, Tárrega, Cömert, Gayà (Jesús Vázquez), Luis Rioja, Guido Rodríguez, Javi Guerra (Pepelu), Ramazani (Beltrán), André Almeida (Diego López) y Hugo Duro (Sadiq).

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Balance global desfavorable

El balance de los 81 partidos de Liga disputados entre ambos equipos en el Ramón Sánchez-Pizjuán es de 18 victorias para los valencianistas, 18 empates y 45 victorias para los sevillistas.