El Sánchez-Pizjuán, campo propicio para el Valencia CF en el último lustro
El conjunto blanquinegro acumula dos victorias y dos empates en sus cuatro partidos más recientes en el estadio sevillista, escenario donde ambos equipos se han enfrentado en 81 ocasiones
El Valencia CF visitará este viernes en la quinta jornada de Liga al Sevilla en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, donde no pierde desde el año 2021 con dos victorias y dos empates desde entonces, con un último resultado de 0-2.
La última derrota de los valencianistas en Nervión fue en la sexta jornada de la temporada 2021-22 en un partido que el equipo de José Bordalás perdió con goles del Papu Gómez, Toni Lato, en propia puerta, y Rafa Mir, mientras que Hugo Duro marcó el 3-1.
En la temporada 2022-23 y 2024-25, el equipo blanquinegro volvió a València con un punto fruto de un empate por 1-1 en dos partidos en los que se le escaparon los tres puntos de la misma manera al final de cada encuentro.
En la temporada 2023-24, Mouctar Diakhaby y Javi Guerra dieron la victoria a los valencianistas después de que En-Nesyri empatara el gol inicial de franco-guineano y en el partido más reciente entre ambos el Valencia, la pasada campaña, volvió a anotar dos goles y no recibió ninguno.
Esa última visita de los valencianistas al Ramón Sánchez-Pizjuán fue en la jornada 29 de la pasada temporada, el 21 de marzo de 2026, a la que el equipo de Carlos Corberán llegaba décimo cuarto con 32 puntos mientras que el Sevilla de Matías Almeyda era décimo quinto con 31 puntos, a tres del descenso.
El Valencia ganó al conjunto hispalense y tomó oxígeno con un partido redondo gracias a los tantos poco antes del descanso de Hugo Duro (m.38) y del belga Largie Ramazani (45+5) para, a su vez, hundir a un Sevilla incapaz de reaccionar en la segunda parte.
Por parte del Sevilla jugaron Odysseas, Azpilicueta (Adams), Gudelj, Kike Salas, Suazo, Agoumé (Mendy), Sow (Castrín), Juanlu, Alexis (Isaac), Vargas (Oso) y Maupay.
Por parte del Valencia lo hicieron Dimitrievski, Nuñez, Tárrega, Cömert, Gayà (Jesús Vázquez), Luis Rioja, Guido Rodríguez, Javi Guerra (Pepelu), Ramazani (Beltrán), André Almeida (Diego López) y Hugo Duro (Sadiq).
Balance global desfavorable
El balance de los 81 partidos de Liga disputados entre ambos equipos en el Ramón Sánchez-Pizjuán es de 18 victorias para los valencianistas, 18 empates y 45 victorias para los sevillistas.
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