Shelton derriba a un heroico Alcaraz en una oda al tenis

Carlos Alcaraz vio frenado su magnífico regreso a las pistas por un Ben Shelton excepcional que apeó al tenista murciano en los cuartos de final del US Open en un partido épico que tuvo de todo y se decidió en el super tie break del quinto set (6-7 (5), 6-1, 6-3, 1-6 y 7-6 (7)). Nunca antes un partido había terminado a las puertas de las cuatro de la madrugada en Flushing Medows, en un 'thriller' que mantuvo a todo el mundo alerta y en el que Alcaraz se despidió con un mérito enrome tras haber revivido cuando estaba sin energía y sin argumentos al final del tercer set.

Fue un partido vibrante, con varios puntos que estarán sin duda entre los mejores del torneo y alguno también de la temporada y en el que Shelton consiguió lo más importante y tan difícil contra Alcaraz. No se vino abajo tras perder un primer set que tuvo por momentos muy cerca y tampoco lo hizo cuando tras tener el partido en su mano, se vio sorprendido por una arreón de carácter y de rebelión de Carlitos, que esta vez no pudo seguir con su idilio en los quintos sets.

15-1 llegaba a la cita el murciano en resoluciones al set decisivo, que esta vez se fue hasta el desempate final, donde tras varias idas y venidas, el murciano pagó un par de errores y Shelton encontró sus mejores saques en los momentos que más los necesitaba para desatar la alegría en la Arthur Ashe, que además se asegura a un tenista local en la final porque Tiafoe será el rival de Ben en la primera semifinal del viernes.

Por su parte, cabeza alta con la que se marchó Alcaraz de un US Open que debía servir para ser su regreso tras muchos meses fuera y acabó ilusionando al mundo con una nueva hazaña, que esta vez encontró una dura roca a la que no pudo evitar.

Montaña rusa

Empezó el partido dando muestra de lo que iba a venir por delante durante las casi cuatro horas y media de espectáculo que iban a dar tanto uno como otro, con los saques por bandera y un intercambio de roturas final que llevó el desenlace al primer tie break del partido. Alcaraz fue de menos a más y acabó sumando el primer parcial a su favor, aunque le costó vaciar el tanque de energía y lo pagó.

Se desvaneció el murciano y empezó a cometer errores sin parar entrando en un bache que lo llevó a perder ocho juegos seguidos y con ellos el segundo set y gran parte del tercero. Prácticamente la mitad de los errores no forzados totales en el partido los cometió en esos dos sets, haciendo ver que sus fuerzas habían llegado al límite.

Pero lejos de dejarse ir, el murciano dio un arreón sacando fuerza de donde nadie pensaba que había y entre la sorpresa y la mejoría total de su juego dejó helado a un Shelton que no pudo responder y se vio obligado a ir al quinto set con el de El Palmar con una inercia demoledora.

Pero Shelton está para cosas mayores y tras calmar las aguas se mantuvo en el partido hasta llevar la decisión a un super tie break que volvió a ser una montaña rusa. Empezó arriba Shelton, lo remontó Alcaraz y se puso con ventaja para luego perderla y cederla de nuevo a un Shelton que ya no la iba a dejar escapar más.

Ace para cerrar y alegría absoluta para un Shelton que jugará sus terceras semifinales de un Grand Slam. Se las verá con su amigo y compatriota Frances Tiafoe que superó al otro estadounidense en cuartos, Alex Michelsen, en otro partido que se decidió en el desempate del quinto set.

Ben volvió a celebrar con su habitual gesto del teléfono y no es para menos porque la llamada del Grand Slam suena con más fuerza que nunca en su carrera.

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Por parte de Alcaraz, descansar y recuperar tras un regreso mucho más exigente de lo esperado con el siguiente reto en la Laver Cup de Londres del 25 al 27 de septiembre. Luego, la gira asiática y los retos de la Copa Davis y las Finales ATP. Retos ambiciosos y realistas todos después de ver que el mejor Alcaraz ha vuelto.